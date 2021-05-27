İbo Show’un Final Tarihi ve Konukları Belli Oldu! Öyle Bir Kapanış Yapacak Ki, 9 Yıl Unutulmayacak! Mahmut Tuncer Terör Estirecek! Neler Oluyor?
STAR TV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan İbo Show’un final tarihi ve final bölümüne özel konukları resmen belli oldu. Final yaparak ekranlara veda edecek olan başarılı programın sezon finali yapması konuşuluyordu fakat düşük reytinglerden dolayı programın final yaparak ekranlara veda edeceği resmen açıklandı.
9 yıl aradan sonra ekranlara gelen ve birçok ismi konuk olarak ağırlayan başarılı isim İbrahim Tatlıses’in 9 yıl boyunca unutulmayacak olan final bölümünde küs olduğu bir ismi konuk olarak ağırlayacak olması ise şok etkisi yarattı. Peki, İbo Show’un final tarihi ve final konukları kimler oldu?
STAR TV ekranlarının en sevilen programı olarak karşımıza çıkan İbo Show, geçtiğimiz hafta sosyal medyaya gündemini vurmuştu! Ankaralı Ayşe, Hüseyin Kağıt, Veli Erdem Karakülah, Mustafa Taş, Serkan Nişancı ve İbocan gibi birbirinden başarılı isimlerin konuk olarak katılmıştı. Peki, İbo Show’un final bölümünde kimler yer alacak?
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.