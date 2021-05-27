Masumlar Apartmanı Dizisinin Bayram’ı Tokat Etkisi Yarattı! Öyle Bir Gerçek Çıktı Ki, Milyonlar Skandalın İçerisine İtildi! Kimse Bununla Yüzleşmek İstemiyordu…
TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Masumlar Apartmanı dizisinde Bayram karakterine hayat veren Meriç Özkaya hakkında skandal gerçekler arka arkaya çıktı. Sevilerek izlenen dizide Gülben’e aşık olan görevliyi canlandıran Bayram herkesi şok etti. Gerçekler tek tek ortaya dökülürken milyonlar bunu beklemediğine dair yorumlarda bulundu. Peki, neler oluyor?
Her bölümde sevenlerine farklı heyecan yaşatan Masumlar Apartmanı dizisinin başrollerinde ise Ezgi Mola, Merve Dizdar, Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor. Merve Dizdar’ın hayat verdiği Gülben karakterine aşık olan Bayram karakterine hayat veren Meriç Özkaya ise bilinmeyen yönleriyle herkesi şaşırttı.
Birçok kişi konu hakkında; “Bayram’dan bu kadarını beklemiyordum”, “Bu cidden Bayram mı? Bu gerçekle yüzleşmek istemiyordum” yorumlarını yaptılar. Masumlar Apartmanı dizisinden önce Diriliş Ertuğrul ve Savaşçı gibi birbirinden başarılı dizilerde oynayan Meriç Özkaya, dikkatleri üzerine çekti! İşte Masumlar Apartmanı dizisindeki Bayram’ın gerçek hikayesi…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.