Survivor Melis Ortalığı Yıktı Geçti! Birleşme Partisindeki Kıskançlık Krizini Tek Tek Açıkladı! Meğer Aleyna Kalaycıoğlu ve Batuhan…
Survivor Melis, ortalığı yaktı, yıktı geçti. Yarışmadan elenmeden hemen önce Batuhan’la adı anılan başarılı ismin açıklaması ise sosyal medyayı tek tek anlattı. Yarışmadan elenmeden hemen önce Aleyna Kalaycıoğlu ve Batuhan’ın yakının olmasını kıskandığına dair birçok iddia gündeme gelmişti.
Konu hakkında Batuhan, “Melis’in kıskançlığı benim başıma iş açacak ya. Aleyna Kalaycıoğlu kıskançlığı bir türlü bitmek bilmedi. Sinirleniyorum artık, bomboş bir konu” sözlerini dile getirmişti. Peki, Aleyna Kalaycıoğlu hakkında skandal açıklamalara yer verdi.
Survivor Melis elenmesindeki en büyük etkenin Batuhan ve İsmail olduğunu dile getirip; "İsmail, Batuhan ve ben iyi anlaşıyorduk. Beni kaybetmek onlar için önemli olsaydı yerime potaya SMS'i yüksek olduğu için Batuhan'ı koyabilirdi. Bunu yapmayı tercih etmedi ve ben de ilk potamdan çıkamadım. Bir şeyleri tahmin edip bile bile yapması beni üzdü” sözlerini Batuhan için dile getirmişti. Bunun yanında Acun Ilıcalı’dan kendi ismini duyduğundan hissettiklerini de dile getirdi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.