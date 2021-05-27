Survivor Melis Ortalığı Yıktı Geçti! Birleşme Partisindeki Kıskançlık Krizini Tek Tek Açıkladı! Meğer Aleyna Kalaycıoğlu ve Batuhan…

Konu hakkında Batuhan, “Melis’in kıskançlığı benim başıma iş açacak ya. Aleyna Kalaycıoğlu kıskançlığı bir türlü bitmek bilmedi. Sinirleniyorum artık, bomboş bir konu” sözlerini dile getirmişti. Peki, Aleyna Kalaycıoğlu hakkında skandal açıklamalara yer verdi.

Survivor Melis elenmesindeki en büyük etkenin Batuhan ve İsmail olduğunu dile getirip; "İsmail, Batuhan ve ben iyi anlaşıyorduk. Beni kaybetmek onlar için önemli olsaydı yerime potaya SMS'i yüksek olduğu için Batuhan'ı koyabilirdi. Bunu yapmayı tercih etmedi ve ben de ilk potamdan çıkamadım. Bir şeyleri tahmin edip bile bile yapması beni üzdü” sözlerini Batuhan için dile getirmişti. Bunun yanında Acun Ilıcalı’dan kendi ismini duyduğundan hissettiklerini de dile getirdi.



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