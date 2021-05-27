Seren Serengil’i Canıyla Tehdit Etmişti, Şimdi Skandala İmzasını Attı! Takipçilerinin Ağzı Açık Kaldı! Neler Oldu Neler? “En İyisine Binerim”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Aygün Aydın, bir skandala daha imzasını attı. Söylemezsem Olmaz programında konu olarak ele alınınca ağza alınmayacak hakaretler eden ve Seren Serengil’i canıyla tehdit eden Aygün Aydın, şok etkisi yarattı. Görenlerin ağzı ise açık kaldı. Hakan Sabancı’yla ilişkilerinin olduğunu dile getiren Aygün Aydın, araç önünde poz vererek dikkatleri üzerine çekti.
Kısa bir süre önce sosyal medya hesabı üzerinden ultrason fotoğrafı paylaşarak; “Şaka gibi inanmıyorum, 3 aylıkmış” notunu düşen Aygün Aydın daha sonra “Şu çocuk bir doğsun hepinize yapacağı biliyorum ben. Ruh hastaları sizi” yorumunu yaparak bir paylaşımda bulunmuştu. Hakan Sabancı ile nasıl tanıştıklarını ise belgeler nitelikte paylaşımlar yapmıştı.
Uzun bir süre Hakan Sabancı ile aşk yaşadığı konuşulan Aygün Aydın’a inanmayanlarda olunca Aygün Aygın her şeyi açıklayacak bir paylaşım yaparak; “Ben Hakan'la ilk tanıştığımda yüzüne bakmadım. Hakan'ın Sabancı olduğunu bilmiyordum. Hakan'ın kim olduğunu çok sonra öğrendim. Hakan o dönem ilişkimin bozulması için saçma sapan konuşmalar yapmıştı ve ben bunun hesabını sormaya onun yanına gittim” sözlerini dile getirmişti.
Devamı>>>>
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.