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- 15 Haz 2021 - 17:08 G: 15 Haz 2021 - 17:23

Seren Serengil'i Çileden Çıkarttı, Hedefi Başka Yöne Çevirdi! Öyle Bir Şey Dedi Ki Milyonlar Yerin Dibine Girdi! Sosyal Medya Buz Kesti!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Aygün Aydın, bir skandala daha imzasını attı. Söylemezsem Olmaz programında konu olarak ele alınınca ağza alınmayacak hakaretler eden ve Seren Serengil’i canıyla tehdit eden Aygün Aydın, şok etkisi yarattı. Görenlerin ağzı ise açık kaldı. Hakan Sabancı’yla ilişkilerinin olduğunu dile getiren Aygün Aydın, araç önünde poz vererek dikkatleri üzerine çekti.

Kısa bir süre önce sosyal medya hesabı üzerinden ultrason fotoğrafı paylaşarak; “Şaka gibi inanmıyorum, 3 aylıkmış” notunu düşen Aygün Aydın daha sonra “Şu çocuk bir doğsun hepinize yapacağı biliyorum ben. Ruh hastaları sizi” yorumunu yaparak bir paylaşımda bulunmuştu. Hakan Sabancı ile nasıl tanıştıklarını ise belgeler nitelikte paylaşımlar yapmıştı.

Uzun bir süre Hakan Sabancı ile aşk yaşadığı konuşulan Aygün Aydın’a inanmayanlarda olunca Aygün Aygın her şeyi açıklayacak bir paylaşım yaparak; “Ben Hakan'la ilk tanıştığımda yüzüne bakmadım. Hakan'ın Sabancı olduğunu bilmiyordum. Hakan'ın kim olduğunu çok sonra öğrendim. Hakan o dönem ilişkimin bozulması için saçma sapan konuşmalar yapmıştı ve ben bunun hesabını sormaya onun yanına gittim” sözlerini dile getirmişti.

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15 Haz 2021 - 17:08 Ankara- Yaşam

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