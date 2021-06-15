Seren Serengil'i Çileden Çıkarttı, Hedefi Başka Yöne Çevirdi! Öyle Bir Şey Dedi Ki Milyonlar Yerin Dibine Girdi! Sosyal Medya Buz Kesti!

Kısa bir süre önce sosyal medya hesabı üzerinden ultrason fotoğrafı paylaşarak; “Şaka gibi inanmıyorum, 3 aylıkmış” notunu düşen Aygün Aydın daha sonra “Şu çocuk bir doğsun hepinize yapacağı biliyorum ben. Ruh hastaları sizi” yorumunu yaparak bir paylaşımda bulunmuştu. Hakan Sabancı ile nasıl tanıştıklarını ise belgeler nitelikte paylaşımlar yapmıştı.

Uzun bir süre Hakan Sabancı ile aşk yaşadığı konuşulan Aygün Aydın’a inanmayanlarda olunca Aygün Aygın her şeyi açıklayacak bir paylaşım yaparak; “Ben Hakan'la ilk tanıştığımda yüzüne bakmadım. Hakan'ın Sabancı olduğunu bilmiyordum. Hakan'ın kim olduğunu çok sonra öğrendim. Hakan o dönem ilişkimin bozulması için saçma sapan konuşmalar yapmıştı ve ben bunun hesabını sormaya onun yanına gittim” sözlerini dile getirmişti.



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