Masumlar Apartmanı Dizisinde Skandal Veda! Başrol Oyuncusunun Neden Ayrıldığı Ortaya Çıktı! Perde Arkasındaki Herkesi Mosmor Etti! Can Ciğerdiler Ama…
TRT1 ekranlarının popüler dizilerinden biri olan Masumlar Apartmanı dizisinde yaşanılanlar seyirciyi etkisi altına almaya devam ediyor. Başrol oyuncusunun vedası ise yürekleri dağladı. Uzun bir süredir magazin dünyasında sosyal medyada çok konuşulanlar arasında yerini alan iddialar gün yüzüne çıktı. Başrol oyuncusunun diziden neden ayrıldığı ise herkesi mosmor etti. Can ciğerdiler ama…
Son zamanların en çok konuşulan dizilerinden biri olan Masumlar Apartmanı dizisi, her hafta Salı günleri ekranlara gelerek seyircisini etkisi altına almayı başarıyor. Başrollerinde Ezgi Mola, Merve Dizdar, Birkan Sokullu ve Farah Zeynep Abdullah gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor. Sevilerek izlenen diziden bir başrol oyuncusunun ise veda edeceği gündemde sık sık yer alıyordu.
En başarılı yapımlarından biri olan Masumlar Apartmanı, reytinglerde ise zirvede yerini alıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi köklü bir dizinin yanında savaş veren başarılı dizi, hikayesi ve oyuncularıyla beğenileri topluyor. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun Madalyonun İçi isimli kitaptaki Çöp Ev isimli hikayeden hayata aktarılan dizi, dikkatleri üzerine çekiyor. Peki, diziden kim ayrılacak?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.