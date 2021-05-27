Masumlar Apartmanı Dizisinde Skandal Veda! Başrol Oyuncusunun Neden Ayrıldığı Ortaya Çıktı! Perde Arkasındaki Herkesi Mosmor Etti! Can Ciğerdiler Ama…

Son zamanların en çok konuşulan dizilerinden biri olan Masumlar Apartmanı dizisi, her hafta Salı günleri ekranlara gelerek seyircisini etkisi altına almayı başarıyor. Başrollerinde Ezgi Mola, Merve Dizdar, Birkan Sokullu ve Farah Zeynep Abdullah gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor. Sevilerek izlenen diziden bir başrol oyuncusunun ise veda edeceği gündemde sık sık yer alıyordu.

En başarılı yapımlarından biri olan Masumlar Apartmanı, reytinglerde ise zirvede yerini alıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi köklü bir dizinin yanında savaş veren başarılı dizi, hikayesi ve oyuncularıyla beğenileri topluyor. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun Madalyonun İçi isimli kitaptaki Çöp Ev isimli hikayeden hayata aktarılan dizi, dikkatleri üzerine çekiyor. Peki, diziden kim ayrılacak?



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