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- 27 May 2021 - 21:43 G: 27 May 2021 - 22:16

Hande Erçel ve Kerem Bürsin Defteri Kapandı! Artık Listenin En Sonundalar… Hem Zirveyi Hem Tacı Kaptırdılar! Bu İşin Şakası Yok!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, dikkatleri üzerine çekiyor. Her paylaşımlarıyla ilgi odağı olan ikilinin başrollerinde yer aldığı Sen Çal Kapımı dizisinin yeni sezonuna ait 2. Fragman ise kısa bir süre önce yayınlandı fakat ikilinin defterinin kapandığına dair işaretler sosyal medyadan verildi. Listenin sonunda yerini alan ikili, zirveyi de tacı da o isimlere resmen kaptırdı!

Sen Çal Kapımı dizisinin sezon finali vermesiyle ikili Maldivler’e tatile gitmiş ve dönüşte el ele görüntülenmişlerdi. Görüntülerin ortaya çıkmasının hemen arkasından ikili sevgili olduklarını resmen duyurmuşlardı. Sosyal medyada paylaşımlar yapan ikili, sevilerek takip ediliyorken; işin şakası olmayan kısmı ise kısa bir süre önce gün yüzüne çıktı.

Sen Çal Kapımı dizisinin yeni bölümlerinde 5 yıl ileriye gidilecek. Dizi ise 9 Haziran Çarşamba günü ekranlara gelecek. Dizinin yeni bölümlerinde ise romantik komedi ön plana çıkmış olacak fakat ortaya çıkan bir gerçek sevenlerinin yıkılmasına neden oldu! Peki, Hande Erçel ve Kerem Bürsin neden çakıldı?

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27 May 2021 - 21:43 Ankara- Yaşam

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