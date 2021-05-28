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- 28 May 2021 - 14:31 G: 28 May 2021 - 14:40

'S-Param Güvende' ile Huzur'da Güvende! Sahibinden.com'dan Bir Yenilik Daha!

İnternet dolandırıcılığın her gün arttığı bu günlerde sahibinden.com Ürün ve Deneyimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bora Biçer: "S-Param Güvende hizmetini, kullanıcılarımızın İkinci El ve Sıfır Alışveriş kategorisinde yaşadıkları alım satım sürecini daha da kolaylaştırmak ve daha güvenli bir alışveriş deneyimi sunmak adına hayata geçirdik" dedi. İşte detaylar...

sahibinden.com, "İkinci El ve Sıfır Alışveriş" kategorisinde yer alan ürünlerin güvenli ve kolay bir şekilde alınıp satılmasına imkan tanıyan "S -Param Güvende" hizmetini hayata geçirdi.

Şirket açıklamasına göre, hizmet sayesinde, kullanıcılar ikinci el ürün alım satımlarını daha kolay ve güvenli bir şekilde yapabilecek. S-Param Güvende ile evlerinde kullanmadıkları ya da yenilemek istedikleri ürünleri satmak isteyen kullanıcılar, Türkiye'nin her yerindeki kullanıcılara ücretsiz kargo ile ürünlerini ulaştırabilirken, ürünleri almak isteyen kullanıcılar da ödemelerinin güvenli bir hesapta tutulmasının yanı sıra taksitle alışverişten kolay iadeye kadar birçok avantajdan yararlanabilecek.

Bu özellikleriyle S-Param Güvende, ikinci el alışverişte kullanıcıların ihtiyacı olan tüm hizmetleri tek noktada birleştirmeyi hedefliyor. sahibinden.com, S-Param Güvende hizmeti ile başta bilgisayar, cep telefonu, oyun konsolu, fotoğraf makinesi olmak üzere giyim ve aksesuar, müzik aletleri, oyuncak, spor aletleri gibi 22 farklı kategoride, uzaktan konforlu ve sorunsuz bir ikinci el alışveriş imkanı sağlamayı amaçlıyor. Dileyen kullanıcılar yüz yüze teslimat yapmaya devam edebilecek.

"Daha güvenli bir alışveriş deneyimi sunmak adına hayata geçirdik"

S-Param Güvende hizmeti, hem satış hem de satın alma sürecinde kullanıcılara kolay ve güvenilir bir deneyim sunuyor. Kullanıcıların ikinci el ürünlerini, tüm Türkiye'deki alıcılara kolaylıkla ulaştırarak "satmalarına” olanak sağlayan hizmet, komisyon ödemeden ve anlaşmalı kargo ile ücretsiz gönderim imkanı sunuyor.

"Satın alırken" ise alıcıya güvenli ödeme kolaylığı sağlayan hizmette ürün kredi kartı ile satın alınıyor ve 12 aya varan taksit seçenekleri sunuluyor. Satın alma sonrasında para hemen satıcıya aktarılmıyor, sahibinden.com'un çözüm ortağı olan ödeme kuruluşunun hesabında tutuluyor. Alıcı ürünü teslim alıp onaylayınca ürün tutarı satıcıya aktarılıyor. Gönderilen ürünün ilanda belirtilen üründen farklı çıkması durumunda, alıcı ürünü anlaşmalı kargo ile ücretsiz olarak satıcıya geri gönderdikten sonra, 2 gün içerisinde ürün tutarı kendisine iade ediliyor. Tüm bu hizmetler için sadece alıcıdan ürün fiyatına göre belirlenen hizmet bedeli alınıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen sahibinden.com Ürün ve Deneyimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bora Biçer, S-Param Güvende hizmetinin hem alıcı, hem de satıcı olarak kullanıcılara faydalar sağladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Kullanıcılarımızın sahibinden.com'da güvenli ve kolay bir deneyim yaşamasını önceliğimiz olarak görüyoruz. S-Param Güvende hizmetini de kullanıcılarımızın İkinci El ve Sıfır Alışveriş kategorisinde yaşadıkları alım satım sürecini daha da kolaylaştırmak ve daha güvenli bir alışveriş deneyimi sunmak adına hayata geçirdik. Böylelikle, sahibinden.com kullanıcıları tercihlerine göre ister yüz yüze, isterse de S-Param Güvende hizmetini kullanarak kredi kartları ile ödeme yapıp, kargo ile teslimat yapabilecekler. Bu yönüyle bu iş modelinin dünyadaki birkaç örnekten birisi olduğunu söyleyebiliriz. Bu hizmet ile kullanıcılarımız artık tüm Türkiye'den kolayca ikinci el ürün alım satımı yapabilecek. Önümüzdeki süreçte de teknolojik altyapımızdan ve yenilikçi hizmet anlayışımızdan aldığımız güçle kullanıcılarımızın hayatını kolaylaştırmaya ve fayda yaratmaya devam edeceğiz."

28 May 2021 - 14:31 AA İstanbul- Gündem

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