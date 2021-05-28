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- 28 May 2021 - 14:37 G: 28 May 2021 - 14:38

Juventus'ta Bir Dönem Sona Erdi! Pirlo Artık Yok!

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus'tan darbe gibi bir haber geldi. Başarılı teknik direktör Andrea Pirlo'nun görevine son verildi. İşte detaylar...

Siyah-beyazlı kulüp, Pirlo ile yolların ayrıldığını sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Kulüp açıklamasında, "Teşekkürler Andrea. Birlikte geçirdiğimiz bu özel deneyim sonrası hepimizin ilk söylemesi gereken ifadeler bunlar olmalı." denildi.

Pirlo'nun dünya futbolunun simge isimlerinden biriyken Juventus'ta teknik direktörlük görevine geldiği belirtilirken, yeni tip kononavirüs (Kovid-19) salgını döneminde kendi becerilerini bilerek cesaret gerektiren bir işe kalkıştığı aktarıldı.

Siyah-beyazlı kulüp ayrıca, başarılı geçeceğine inandıkları gelecek kariyerinde Andrea Pirlo'ya şans diledi.

42 yaşındaki Pirlo, 2020-2021 sezonu başında Juventus'ta görevine son verilen teknik direktör Maurizio Sarri’nin yerine teknik direktörlüğe getirilmişti. Pirlo yönetiminde Juventus'un, 9 sezondur süren ligdeki şampiyonluk serisi sona erdi. Siyah-beyazlı takım, Serie A'da sezonu 38 maçta 23 galibiyet, 9 beraberlik ve 6 yenilgi alarak 4. sırada tamamladı.

Pirlo idaresindeki Juventus, 2020 İtalya Süper Kupası ile 2020-2021 İtalya Kupası'nı kazanma başarısı göstermişti.

İtalyan spor basınında çıkan haberlerde, Juventus'un teknik direktörlüğe iki sezon aradan sonra yeniden Massimiliano Allegri'yi getireceği ileri sürüldü.

28 May 2021 - 14:37 AA - Spor

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