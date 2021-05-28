Camdaki Kız Dizisindeki Muzo’nun Gerçek Hikayesi Mosmor Etti! Öğrenenler “Yazıklar Olsun” Diyor! Kambur Duruşuna Kadar Her Şey Açıklandı! Meğer Neler Yaşamış…
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız’da yer alan Muzo’nun hikayesi açıklandı. Görenler ise “Yazıklar olsun” sözlerini dile getirdi. Acı dolu bir hayat yaşayan Muzo, dün akşam ekranlara gelen son bölümde ise annesine “Anne, neden beni sevmedin?” sözlerini dile getirerek yüreklere dokunmuştu. Peki, Muzo’nun gerçek hikayesi ne?
Muzo karakterine hayat veren Enis Arıkan ise karakterine uyum sağlayarak oyunculuk performansını konuşturuyor. Sevilerek izlenen diziye, dizi başladıktan birkaç bölüm sonra diziye dahil olan Muzo, dikkatleri üzerine çekmişti. Sık sık komedi dizilerinde yer almasının hemen arkasından Camdaki Kız gibi dram dolu bir diziye giriş yapması sevenlerini şaşırtmıştı.
Gerek duruşu gerekse kişiliğiyle Muzo karakteri seyirci tarafından çok sevilmeye başlandı. Öyle ki, “Muzo için izliyorum şu diziyi. O da olmasa kaos ortamı resmen. Senaryoları artmalı” yorumları arka arkaya yapılmıştı. Peki, Muzo’nun gençlik ve çocukluk hikayesi nasıl?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.