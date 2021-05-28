Gönül Dağı Dizisinin Dilek’inin Gizli Aşkı Ortaya Çıktı! Sosyal Medya Karıştıkça Karıştı! Gündem Bunu Konuşuyor! Tam 22 Yaş…

Son dönemlerin en popüler dizilerinden biri olan Gönül Dağı, ekranlara gelecek olan bölümle birlikte sezon finali yaparak ekranlara veda edecek. Taner ve kuzenlerinin hem aşk hikayelerini hem de maceralarını ele alan Gönül Dağı, sevilerek takip ediliyor. Yayınladığı ilk bölümden beri dikkatleri üzerine çekmiş olan Gönül Dağı dizinin reytingleri ise oldukça iyi!

Berk Atan ile Gülsim Ali İlhan’ın başrolünü paylaştığı Gönül Dağı dizisi dikkatleri üzerine çekiyorken; başrol oyuncularının özel hayatları ise gündeme bomba gibi düştü! Uzun bir süre önce Berk Atan’ın Selin Yağcıoğlu ile ilişki yaşadığı iddia edilmişti. 5 milyon takipçisi olan Berk Atan, dikkatleri üzerine çekerken Gülsim Ali İlhan hakkında skandal bir iddia gündeme geldi!



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