Popstar Bayhan Yürekleri Yaktı Tutuşturdu! Acı Dolu Hikayesini İlk Kez Anlattı! Öyle Şeyler Yaşamış Ki, Gözler Doldu, Yürekler Buz Kesti! Meğer…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Bayhan, Armağan Çağlayan’ın Youtube kanalına katılarak çok özel açıklamalarda bulundu. Katıldığı programda Deniz Seki ile sorun yaşayan Bayhan yıllar sonra Bayhan hakkında ilk kez konuştu! Acı dolu hayat hikayesinden ise ilk kez bahsetti.
Exxen’de yapılan bir programa uzun bir süre önce katılan Bayhan, ailesinin yok oluşunu anlatıp ciğerlere köz düşürmüştü. Sevilen ismin o zamanki açıklamaları sosyal medyada yankılanmıştı. Dikkatleri üzerine çeken ismin şimdi ise acı dolu hayatını yeniden anlatması yürekleri yaktı.
Annesinin kendisini maddi sıkıntılardan dolayı fare zehriyle öldürmeye çalıştığını dile getiren Bayhan, üvey annesinden de çektiklerini anlatmıştı. Şimdi ise hem Deniz Seki hem de Popstar yarışmasına katılma sürecini ilk kez Armağan Çağlayan’a anlatmıştı. Popstar yarışmasının jüri koltuğunda oturan Armağan Çağlayan’a anlattıklarıyla gündeme bomba gibi düşen Bayhan, dikkatleri üzerine çekti. Peki, Bayhan neler dedi?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.