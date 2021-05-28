Popstar Bayhan Yürekleri Yaktı Tutuşturdu! Acı Dolu Hikayesini İlk Kez Anlattı! Öyle Şeyler Yaşamış Ki, Gözler Doldu, Yürekler Buz Kesti! Meğer…

Exxen’de yapılan bir programa uzun bir süre önce katılan Bayhan, ailesinin yok oluşunu anlatıp ciğerlere köz düşürmüştü. Sevilen ismin o zamanki açıklamaları sosyal medyada yankılanmıştı. Dikkatleri üzerine çeken ismin şimdi ise acı dolu hayatını yeniden anlatması yürekleri yaktı.

Annesinin kendisini maddi sıkıntılardan dolayı fare zehriyle öldürmeye çalıştığını dile getiren Bayhan, üvey annesinden de çektiklerini anlatmıştı. Şimdi ise hem Deniz Seki hem de Popstar yarışmasına katılma sürecini ilk kez Armağan Çağlayan’a anlatmıştı. Popstar yarışmasının jüri koltuğunda oturan Armağan Çağlayan’a anlattıklarıyla gündeme bomba gibi düşen Bayhan, dikkatleri üzerine çekti. Peki, Bayhan neler dedi?



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