Mucize Doktor’un Açelya’sından Çekici Pozlar! Dünya Genelinde Sıcaklık Yükseldi! Mucize Doktor’a Vedasını Yaptı, Nefesleri Kesmeye Karar Verdi!
FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Mucize Doktor dizisinde Açelya karakterine hayat veren Hayal Köseoğlu nefesleri kesecek çekici pozlar verdi! Hayal Köseoğlu’nun pozlarını görenler ise “Dünya genelinde sıcaklık yükselmediyse ben bir şey bilmiyorum” yorumlarını yaptılar. Mucize Doktor’a vedasını da duyuran başarılı oyuncu sosyal medyanın gündemi oldu.
Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan güzel oyuncu, hem vedasını hem de çekici pozlarını paylaştı. Sık sık güzelliği ve sosyal medya hesabından paylaştığı dans videolarıyla gündeme bomba gibi düşen başarılı oyuncu, sevilerek takip ediliyor.
Güzelliği ile gündeme sık sık düşen başarılı oyuncunun sosyal medyada ise 700 bini aşkın takipçisi bulunuyor! Tarzı ve giyimiyle takipçilerinden binlerce beğeni alan Hayal Köseoğlu, dikkatleri üzerine çekecek bir paylaşımda bulundu. Birçok ünlü isimden beğeni ve yorum alan başarılı oyuncunun Mucize Doktor’a vedası da çok konuşuldu. Peki, Hayal Köseoğlu nasıl veda etti?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.