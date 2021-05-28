Esra Erol’da Avukat Hülya Sesini Yükselttikçe Yükseltti! İnternetten Koca Buldu, 3 Çocuğu Ortada Kaldı! Stüdyo Sadakatsiz Dizisine Döndü!

Esra Erol’a eşinin kaçtığını dile getirerek katılan Mustafa Bey, milyonları şok içerisinde bıraktı. Eşinin başka bir adamla internette tanıştığını ve ona kaçtığını dile getiren Mustafa Bey, dikkatleri üzerine çekti. Eşinden çekişmeli bir şekilde boşanmak istediğini dile getiren Mustafa Bey, “Benim çocuklarım tam 6 aydır okula gidemiyor. Okuldan beni arıyorlar. Senin bu çocukları rezil etmeye hakkın yok” sözlerini dile getirdi.

Avukat Hülya ise olaylara daha fazla dayanamadı ve “Komşun aradı, internetten bulduğun kocaya o üç çocuk ‘baba’ diyormuş” sözlerini dile getirdi. Satı Hanım ise gelen iddiaları reddetmedi ve “Evet diyorlar, bunda bir şey yok” sözlerini dile getirdi. Avukat Hülya ise “Sizin için sevgi ve saygı çok önemli değil mi? Sosyal medyayı da çok kullanıyorsunuz belli ki, haberleri duyuyorsunuzdur” sözlerinin ardından daha fazla dayanamadı…



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