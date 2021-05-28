Haberler Ankara Haberler Ankara
- 28 May 2021 - 21:07 G: 28 May 2021 - 21:42

Esra Erol’da Avukat Hülya Sesini Yükselttikçe Yükseltti! İnternetten Koca Buldu, 3 Çocuğu Ortada Kaldı! Stüdyo Sadakatsiz Dizisine Döndü!

ATV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Esra Erol’da Avukat Hülya, yaşanan olaylar karşısında daha fazla dayanamadı ve sesini yükselttikçe yükseltti. İnternetten bulduğu kocayla mutlu olduğunu dile getiren Satı Hanım’a stüdyoda tepkiler yağmaya başladı. Birçok kişi ise konu hakkında “Esra Erol değil, Sadakatsiz sanki” yorumlarında bulundular. Neler oluyor?

Esra Erol’a eşinin kaçtığını dile getirerek katılan Mustafa Bey, milyonları şok içerisinde bıraktı. Eşinin başka bir adamla internette tanıştığını ve ona kaçtığını dile getiren Mustafa Bey, dikkatleri üzerine çekti. Eşinden çekişmeli bir şekilde boşanmak istediğini dile getiren Mustafa Bey, “Benim çocuklarım tam 6 aydır okula gidemiyor. Okuldan beni arıyorlar. Senin bu çocukları rezil etmeye hakkın yok” sözlerini dile getirdi.

Avukat Hülya ise olaylara daha fazla dayanamadı ve “Komşun aradı, internetten bulduğun kocaya o üç çocuk ‘baba’ diyormuş” sözlerini dile getirdi. Satı Hanım ise gelen iddiaları reddetmedi ve “Evet diyorlar, bunda bir şey yok” sözlerini dile getirdi. Avukat Hülya ise “Sizin için sevgi ve saygı çok önemli değil mi? Sosyal medyayı da çok kullanıyorsunuz belli ki, haberleri duyuyorsunuzdur” sözlerinin ardından daha fazla dayanamadı…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>

28 May 2021 - 21:07 Ankara- Yaşam

# ESRA EROL HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 28 Mayıs 2021 Cuma ATV Canlı İzle! mask
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 28 Mayıs 2021 Cuma ATV Canlı İzle!
Esra Erol’da “Yok Artık” Dedirten Olay! Dolaptaki Yaprak Sarmasını Alıp 21 Yılın Üzerini Çizdi! Stüdyo Birbirine Girdi! Gözü Yaşlı Amca… mask
Esra Erol’da “Yok Artık” Dedirten Olay! Dolaptaki Yaprak Sarmasını Alıp 21 Yılın Üzerini Çizdi! Stüdyo Birbirine Girdi! Gözü Yaşlı Amca…
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 27 Mayıs 2021 Perşembe ATV Canlı İzle! mask
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 27 Mayıs 2021 Perşembe ATV Canlı İzle!
Esra Erol’da Mide Bulandırıp, Kusturmaya Oynatan Olay! Eş – Kardeş İlişkisi “Yazıklar Olsun” Dedirtti! Tam 6 Saat Boyunca… mask
Esra Erol’da Mide Bulandırıp, Kusturmaya Oynatan Olay! Eş – Kardeş İlişkisi “Yazıklar Olsun” Dedirtti! Tam 6 Saat Boyunca…
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 26 Mayıs 2021 Çarşamba ATV Canlı İzle! mask
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 26 Mayıs 2021 Çarşamba ATV Canlı İzle!
Esra Erol'da Duyan Herkesi Tir Tir Titreten Olay! Kardeşinin Karısıyla Öyle Şeyler Yaşadı ki; Erol'un Nutku Tutuldu! mask
Esra Erol'da Duyan Herkesi Tir Tir Titreten Olay! Kardeşinin Karısıyla Öyle Şeyler Yaşadı ki; Erol'un Nutku Tutuldu!
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 25 Mayıs 2021 Salı ATV Canlı İzle! mask
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 25 Mayıs 2021 Salı ATV Canlı İzle!
Esra Erol’da 11 Yıllık Evlilik Rezalet Bir Olayla Bitti! Kocası Kardeşinin Karısıyla Kaçtı, Canlı Yayında Çılgına Döndü! Piknikteki Yakınlaşma Çocukları… mask
Esra Erol’da 11 Yıllık Evlilik Rezalet Bir Olayla Bitti! Kocası Kardeşinin Karısıyla Kaçtı, Canlı Yayında Çılgına Döndü! Piknikteki Yakınlaşma Çocukları…
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 24 Mayıs 2021 Pazartesi ATV Canlı İzle! mask
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 24 Mayıs 2021 Pazartesi ATV Canlı İzle!
Esra Erol Bile Mosmor Kesildi! Öyle Bir Karı - Koca Olayı Yaşandı ki; Milyonlar Tepki Gösterdi! "Aile Düzenini Bozuyorsunuz" mask
Esra Erol Bile Mosmor Kesildi! Öyle Bir Karı - Koca Olayı Yaşandı ki; Milyonlar Tepki Gösterdi! "Aile Düzenini Bozuyorsunuz"
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Mucize Doktor’un Açelya’sından Çekici Pozlar! Dünya Genelinde Sıcaklık Yükseldi! Mucize Doktor’a Vedasını Yaptı, Nefesleri Kesmeye Karar Verdi! mask
Mucize Doktor’un Açelya’sından Çekici Pozlar! Dünya Genelinde Sıcaklık Yükseldi! Mucize Doktor’a Vedasını Yaptı, Nefesleri Kesmeye Karar Verdi!
Popstar Bayhan Yürekleri Yaktı Tutuşturdu! Acı Dolu Hikayesini İlk Kez Anlattı! Öyle Şeyler Yaşamış Ki, Gözler Doldu, Yürekler Buz Kesti! Meğer… mask
Popstar Bayhan Yürekleri Yaktı Tutuşturdu! Acı Dolu Hikayesini İlk Kez Anlattı! Öyle Şeyler Yaşamış Ki, Gözler Doldu, Yürekler Buz Kesti! Meğer…
Gönül Dağı Dizisinin Dilek’inin Gizli Aşkı Ortaya Çıktı! Sosyal Medya Karıştıkça Karıştı! Gündem Bunu Konuşuyor! Tam 22 Yaş… mask
Gönül Dağı Dizisinin Dilek’inin Gizli Aşkı Ortaya Çıktı! Sosyal Medya Karıştıkça Karıştı! Gündem Bunu Konuşuyor! Tam 22 Yaş…
Beşiktaş Şampiyonluğu Tehlikede! Galatasaray'ın İddialarına Tepki Büyük! mask
Beşiktaş Şampiyonluğu Tehlikede! Galatasaray'ın İddialarına Tepki Büyük!
Sarı Fırtına Yerini Kasırgaya Bıraktı! Altın'da Fiyat Uçuyor! mask
Sarı Fırtına Yerini Kasırgaya Bıraktı! Altın'da Fiyat Uçuyor!
Devlet Bahçeli Kritik Toplantıyı Gerçekleştirdi! Belediye Başkanları Bir Araya Geldi! mask
Devlet Bahçeli Kritik Toplantıyı Gerçekleştirdi! Belediye Başkanları Bir Araya Geldi!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status