Survivor Yarışmasında Salı Sallanacak! Acun Ilıcalı Yarışmacıları Bomba Gibi Patlattı! Kimse Bundan Memnun Değil! Yarışmadan Çekilmeleri An Meselesi…

Ayşe’nin açıklaması ve diğer yarışmacıların yüz ifadelerinden sonra ise Survivor Türkiye’nin resmi sosyal medya hesabına “Yarışmadan çekilecek birkaç kişi görüyorum” gibi birçok yorum yapıldı. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise “Kırmızı takım özünü kaybedecek”, “Asıl Survivor şimdi başlıyor” yorumlarında bulundu.

Acun Medya tarafından ekranlara getirtilen ve her bölümde büyük bir heyecan yaşatan yarışmanın bu akşam ekranlara gelecek olan yeni bölümüne ait fragman yayınlandı. Ekranlarda ve dijital dünyada yayınlanan fragmansa milyonları şok içerisinde bıraktı. Acun Ilıcalı tarafından alınan kararın duyurusunun yapılması, dikkatleri üzerine çekti. Peki, Acun Ilıcalı ne dedi?



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