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- 29 May 2021 - 11:25 G: 29 May 2021 - 11:45

Survivor Yarışmasında Salı Sallanacak! Acun Ilıcalı Yarışmacıları Bomba Gibi Patlattı! Kimse Bundan Memnun Değil! Yarışmadan Çekilmeleri An Meselesi…

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor yarışmasında Salı akşamları yapılan eleme adeta Salı’yı sallayacak! Acun Ilıcalı, tüm yarışmacıları bomba gibi patlatırken; yarışmacıların ise bu durumdan hiç memnun kalmadıkları yüz ifadelerinden ortaya çıktı. Öyle ki, Ayşe “Tam ayrıldık diye sevinirken yine birleşiyoruz” yorumunda bulundu.

Ayşe’nin açıklaması ve diğer yarışmacıların yüz ifadelerinden sonra ise Survivor Türkiye’nin resmi sosyal medya hesabına “Yarışmadan çekilecek birkaç kişi görüyorum” gibi birçok yorum yapıldı. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise “Kırmızı takım özünü kaybedecek”, “Asıl Survivor şimdi başlıyor” yorumlarında bulundu.

Acun Medya tarafından ekranlara getirtilen ve her bölümde büyük bir heyecan yaşatan yarışmanın bu akşam ekranlara gelecek olan yeni bölümüne ait fragman yayınlandı. Ekranlarda ve dijital dünyada yayınlanan fragmansa milyonları şok içerisinde bıraktı. Acun Ilıcalı tarafından alınan kararın duyurusunun yapılması, dikkatleri üzerine çekti. Peki, Acun Ilıcalı ne dedi?

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29 May 2021 - 11:25 Ankara- Yaşam

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