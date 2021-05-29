Arka Sokaklar Dizisinde Kadına Şiddet Sahneleri Linç Edildi! Ortalık Savaş Alanına Döndü, Artık Sezon Finali Diye Bir Şey Yok! Yayından Kaldırılması An Meselesi…
Kanal D Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Arka Sokaklar dizisinde kadına şiddet görüntüleri seyircileri çılgına çevirdi. O sahneleri görenler çılgına dönünce binlerce yorum alındı. Sosyal medya savaş alanına dönerken; kadına şiddet sahnelerinden sonra sezon finalinin bir anlamı olmadığını dile getirerek dizinin yayından kaldırılması gerektiği izleyiciler tarafından dile getirildi.
Sevilerek izlenen dizinin başrollerinde Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Alp Korkmaz ve Yüsra Geyik gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor. Cuma akşamının yıldız dizilerinden biri olan Arka Sokaklar’da kadına şiddet sahneleri çılgına çevirdi.
Dün akşam ekranlara gelen 591. Bölümde Ali’nin bir rahatsızlık yaşadığı görülmüştü. Hastalıktan dolayı kendisini kaybeden Ali, tavırlarıyla milyonları şok etti. Koronavirüse yakalanan Ali, ilaçların etkisiyle korkunç birine dönüşmüştü. Titreme ve halüsinasyon atakları yaşayan Ali, kendisine destek olan Pınar’ı ise incitecek hallerde bulundu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.