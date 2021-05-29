Arka Sokaklar Dizisinde Kadına Şiddet Sahneleri Linç Edildi! Ortalık Savaş Alanına Döndü, Artık Sezon Finali Diye Bir Şey Yok! Yayından Kaldırılması An Meselesi…

Sevilerek izlenen dizinin başrollerinde Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Alp Korkmaz ve Yüsra Geyik gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor. Cuma akşamının yıldız dizilerinden biri olan Arka Sokaklar’da kadına şiddet sahneleri çılgına çevirdi.

Dün akşam ekranlara gelen 591. Bölümde Ali’nin bir rahatsızlık yaşadığı görülmüştü. Hastalıktan dolayı kendisini kaybeden Ali, tavırlarıyla milyonları şok etti. Koronavirüse yakalanan Ali, ilaçların etkisiyle korkunç birine dönüşmüştü. Titreme ve halüsinasyon atakları yaşayan Ali, kendisine destek olan Pınar’ı ise incitecek hallerde bulundu.



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