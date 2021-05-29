Anasayfa/

Foto Galeri/

29 May 2021 - 12:31

Savaşçı Dizisinin Hazin Sonu! Dizi Ekranlara Veda Ediyor! Oyuncular ile Anlaşmazlık mı Var?

5 sezon boyunca devam eden ve Limon Film’in yapımcılığını üstlenmiş olduğu Savaşçı dizisi deneyimli oyuncuları ve aksiyon dolu hikayesi ile izleyicileri ekran başına toplamayı başardı. Her bölümü merakla beklenen ve yaşanan gelişmelerin takip edildiği dizide reyting sonuçları da oldukça tatmin edici düzeyde bulunuyor.