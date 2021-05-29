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- 29 May 2021 - 12:31 G: 29 May 2021 - 12:46

Savaşçı Dizisinin Hazin Sonu! Dizi Ekranlara Veda Ediyor! Oyuncular ile Anlaşmazlık mı Var?

5 sezon boyunca devam eden ve Limon Film’in yapımcılığını üstlenmiş olduğu Savaşçı dizisi deneyimli oyuncuları ve aksiyon dolu hikayesi ile izleyicileri ekran başına toplamayı başardı. Her bölümü merakla beklenen ve yaşanan gelişmelerin takip edildiği dizide reyting sonuçları da oldukça tatmin edici düzeyde bulunuyor.

Ancak dizinin hem hikaye hem de reyting açısından başarılı olması dizinin geleceğine dair yeterli olmuyor. Savaşçı dizisinin oyuncuları ve yapımcı firma arasında anlaşmazlık çıkması nedeniyle dizinin final yapacağı iddia edildi.

29 May 2021 - 12:31 - Dizi Haberleri

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