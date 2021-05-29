Camdaki Kız Yeni Bölüm İzle Feride Nalan’a Ne İçiriyor? Camdaki Kız Nalan’ın İçtiği Bitki Çayı Ne, Nalan Neden Bayılıyor?
Ekranların sevilen dizisi Camdaki Kız, en son yayınlanan bölümü ile izleyiciler tarafından büyük beğeni toplamayı başardı. Özellikle bölümde Feride’nin Nalan’a olan öfkesinin dinmediği de görüldü. Feride’nin ise bu esnada bir bitki çayı kaynatarak onu Nalan’a zorla içirmiş olduğu sahne izleyiciler tarafından Nalan’ın ne içtiğinin merak edilmesine neden oldu.
İlgiyle izlenen ve psikolojik derinliği yüzünden geniş kesimlere ulaşan dizi, en son yayınlanan bölümünde izleyicilerin merak duymalarına neden oldu. Nalan’a zorla içirilen bitki çayı sonrasında Nalan’ın bayılması içmiş olduğu bitki çayının ne olduğunun merak edilmesini sağladı. Özellikle Nalan’ın çayı içtikten sonra bayılması bu soruların daha da kuvvetlenmesine neden oldu.
29 May 2021 - 12:37 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.