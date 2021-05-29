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29 May 2021 - 12:37

Camdaki Kız Yeni Bölüm İzle Feride Nalan’a Ne İçiriyor? Camdaki Kız Nalan’ın İçtiği Bitki Çayı Ne, Nalan Neden Bayılıyor?

Ekranların sevilen dizisi Camdaki Kız, en son yayınlanan bölümü ile izleyiciler tarafından büyük beğeni toplamayı başardı. Özellikle bölümde Feride’nin Nalan’a olan öfkesinin dinmediği de görüldü. Feride’nin ise bu esnada bir bitki çayı kaynatarak onu Nalan’a zorla içirmiş olduğu sahne izleyiciler tarafından Nalan’ın ne içtiğinin merak edilmesine neden oldu.