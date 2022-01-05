- 05 Oca 2022 - 23:49

Arka Sokaklar’ın Ali’si “Yok Artık” Dedirtti! Diziye İşte Böyle Giriş Yapmıştı! Arka Sokaklar Alp Korkmaz Kimdir?

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Arka Sokaklar’da Ali Akdoğan karakterine hayat veren Alp Korkmaz şok etkisi yarattı. Diziye yıllar önce nasıl giriş yaptığı ortaya çıktı! Türk Televizyon tarihinin en uzun dizilerinden biri olan Arka Sokaklar, kısa bir süre sonra sezon finali yaparak; yeni sezon için hazırlıklara başlayacak.

Başarılı dizi Arka Sokaklar, 31 Temmuz 2006 yılında yayın hayatına başlamış ve her bölümüyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. 15 yılı aşkın bir süredir ekranlarda olan başarılı yarışma, Cuma akşamlarına damgasını vuruyor. 15 yıldır herhangi bir reyting sorunu yaşamayan başarılı dizide yer alan ve komiser Ali Akdoğan karakterine hayat veren Alp Akar’ın diziye nasıl giriş yaptığı ise resmen ortaya çıktı.

Arka Sokaklar Alp Korkmaz Kimdir?

Alp Korkmaz, 2 Mart 1981 tarihinde Ankara'da doğmuştur. Aslen İstanbul'ludur. ... İstanbul'a geleli 1 ay olmadan yapımcı Türker İnanoğlu tarafından keşfedilerek Erler Filmin yapımcılığını üstlendiği Arka Sokaklar adlı dizide Ali karakterini canlandırmaya başladı.

Alp Korkmaz Arka Sokaklar'dan ayrıldı mı?

Arka sokakların 22 Ekim 2021 günü yayınlanan 600 bölümde, uyuşturucu satanlara yapılan operasyonda, Rıza Baba'nın göz bebeği damadı Ali ölerek, diziye veda etti. 

Tansiyonu yüksek dizilerden biri olan Arka Sokaklar dizisinde yıllardır değişen tek şey hikayenin farklılaşması. Dizinin uzun yıllardır ekranlarda olması yeni başlayan ve çok beğenilen diziler için “Allah Arka Sokaklar ömrü versin” yorumlarına neden oluyor. Peki, Alp Korkmaz diziye nasıl giriş yaptı?

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05 Oca 2022 - 23:49 Ankara- Yaşam

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