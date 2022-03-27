- 27 Mar 2022 - 20:47 G: 27 Mar 2022 - 20:48

Acun Ilıcalı’nın Damadı Efe Ceyhun Kimdir? Öyle Bir İş Yapıyor Ki, Paraya Para Demiyor! Efe Ceyhun Kaç Yaşında, Ne İş Yapıyor?

TV8 ekranlarının ve Tv8,5 ekranlarının sahibi olan Acun Ilıcalı, milyonları şoka bu sefer kendisiyle değil damadıyla uğrattı! Milyonlarca kişinin en merak ettiği isimlerden biri olan Efe Ceyhun ise servetine servet kattığını adının duyulmasıyla göstermiş oldu. Acun Ilıcalı’nın ekranlarda olmasına karşın, magazin dünyasında ses getirmeyi sevmediği düşünülen Efe Ceyhun ise şok etkisi yarattı.

Acun Ilıcalı’nın baba ve annesini kaybettiği trafik kazasında bulunan kızı Banu Ilıcalı, o korkunç kazadan sağ çıkan tek kişi olmuştu. Henüz bebek olmasına karşın hayata tutunan Banu Ilıcalı, birçok kişi tarafından “Mucize bebek” olarak biliniyor. Öyle ki, Acun Ilıcalı anne ve babasını kaybettiği acı kazadan sonra büyük bir travma yaşamış ve 1 yıl boyunca odasından dışarı çıkmamıştı.

Dışarı kızı Banu Ilıcalı için çıkan ve birbirinden özel işlere imzasını atan Acun Ilıcalı’nın Mucize Bebek olarak bilinen kızı Banu Ilıcalı’nın eşi olan Efe Ceyhun ise herkesin şaşırmasına neden oldu. Peki, Banu Ilıcalı’nın eşi Efe Ceyhun kim?

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27 Mar 2022 - 20:47 Ankara- Yaşam

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Acun Ilıcalı’nın Damadı Efe Ceyhun Kimdir? Öyle Bir İş Yapıyor Ki, Paraya Para Demiyor! Efe Ceyhun Kaç Yaşında, Ne İş Yapıyor? mask
Acun Ilıcalı’nın Damadı Efe Ceyhun Kimdir? Öyle Bir İş Yapıyor Ki, Paraya Para Demiyor! Efe Ceyhun Kaç Yaşında, Ne İş Yapıyor?
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