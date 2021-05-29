Acun Ilıcalı’nın Damadı Paraya Para Demiyor! Öyle Bir İş Yapıyor Ki, Darphane Daha Az Kazanıyor! “İkili Bir Araya Gelse…”
TV8 ekranlarının ve Tv8,5 ekranlarının sahibi olan Acun Ilıcalı, milyonları şoka bu sefer kendisiyle değil damadıyla uğrattı! Milyonlarca kişinin en merak ettiği isimlerden biri olan Efe Ceyhun ise servetine servet kattığını adının duyulmasıyla göstermiş oldu. Acun Ilıcalı’nın ekranlarda olmasına karşın, magazin dünyasında ses getirmeyi sevmediği düşünülen Efe Ceyhun ise şok etkisi yarattı.
Acun Ilıcalı’nın baba ve annesini kaybettiği trafik kazasında bulunan kızı Banu Ilıcalı, o korkunç kazadan sağ çıkan tek kişi olmuştu. Henüz bebek olmasına karşın hayata tutunan Banu Ilıcalı, birçok kişi tarafından “Mucize bebek” olarak biliniyor. Öyle ki, Acun Ilıcalı anne ve babasını kaybettiği acı kazadan sonra büyük bir travma yaşamış ve 1 yıl boyunca odasından dışarı çıkmamıştı.
Dışarı kızı Banu Ilıcalı için çıkan ve birbirinden özel işlere imzasını atan Acun Ilıcalı’nın Mucize Bebek olarak bilinen kızı Banu Ilıcalı’nın eşi olan Efe Ceyhun ise herkesin şaşırmasına neden oldu. Peki, Banu Ilıcalı’nın eşi Efe Ceyhun kim?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.