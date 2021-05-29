Acun Ilıcalı’nın Damadı Paraya Para Demiyor! Öyle Bir İş Yapıyor Ki, Darphane Daha Az Kazanıyor! “İkili Bir Araya Gelse…”

Acun Ilıcalı’nın baba ve annesini kaybettiği trafik kazasında bulunan kızı Banu Ilıcalı, o korkunç kazadan sağ çıkan tek kişi olmuştu. Henüz bebek olmasına karşın hayata tutunan Banu Ilıcalı, birçok kişi tarafından “Mucize bebek” olarak biliniyor. Öyle ki, Acun Ilıcalı anne ve babasını kaybettiği acı kazadan sonra büyük bir travma yaşamış ve 1 yıl boyunca odasından dışarı çıkmamıştı.

Dışarı kızı Banu Ilıcalı için çıkan ve birbirinden özel işlere imzasını atan Acun Ilıcalı’nın Mucize Bebek olarak bilinen kızı Banu Ilıcalı’nın eşi olan Efe Ceyhun ise herkesin şaşırmasına neden oldu. Peki, Banu Ilıcalı’nın eşi Efe Ceyhun kim?



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