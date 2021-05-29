Müge Anlı’nın Bebeklik Fotoğrafı Ağızları Beş Metre Açık Bıraktı! Geçmişe Yapılan Yolculuk “Yok Artık” Dedirtti! Öyle Bir Değişim Yaşamış Ki…
ATV ekranlarının parlayan yıldızı Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sunucu koltuğunda oturan Müge Anlı’nın bebeklik fotoğrafları ağızları beş metre açık bıraktı. Müge Anlı’nın geçmişine yapılan yolculuk “yok artık” dedirtti! Yaşadığı değişimle gündeme bomba gibi düşen başarılı isim, dikkatleri üzerine çekti. Sevilen ismin bebeklik fotoğraflarıysa sevenleri tarafından büyük ilgi gördü.
Programında ele aldığı faili meçhul cinayetler, kayıplar ve kaçırılmalarla gündemden düşmeyen Müge Anlı, kısa bir süre önce sosyal medya hesabı açtığını programından duyurmuştu. Programını izleyen sosyal medya kullanıcıları ise Müge Anlı’yı takibe alarak bir günde 1 milyon takipçiye ulaşmasını sağlamıştı.
Geçtiğimi ay yapılan “20 Yaşlar” isimli bir akıma katılan Müge Anlı, gazeteciliğinin başlarında çekilmiş bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak; “Her zaman mutluyum, çünkü enerjimi çalacak insanlara hayatımda yer vermiyorum... Gençler özellikle sizlere de bunu tavsiye ediyorum” notunu düşmüştü, Peki, Müge Anlı’nın bebeklik pozları neler?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.