Müge Anlı’nın Bebeklik Fotoğrafı Ağızları Beş Metre Açık Bıraktı! Geçmişe Yapılan Yolculuk “Yok Artık” Dedirtti! Öyle Bir Değişim Yaşamış Ki…

Programında ele aldığı faili meçhul cinayetler, kayıplar ve kaçırılmalarla gündemden düşmeyen Müge Anlı, kısa bir süre önce sosyal medya hesabı açtığını programından duyurmuştu. Programını izleyen sosyal medya kullanıcıları ise Müge Anlı’yı takibe alarak bir günde 1 milyon takipçiye ulaşmasını sağlamıştı.

Geçtiğimi ay yapılan “20 Yaşlar” isimli bir akıma katılan Müge Anlı, gazeteciliğinin başlarında çekilmiş bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak; “Her zaman mutluyum, çünkü enerjimi çalacak insanlara hayatımda yer vermiyorum... Gençler özellikle sizlere de bunu tavsiye ediyorum” notunu düşmüştü, Peki, Müge Anlı’nın bebeklik pozları neler?



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