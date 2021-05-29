Haberler Ankara Haberler Ankara
- 29 May 2021 - 15:50 G: 29 May 2021 - 16:18

Müge Anlı’nın Bebeklik Fotoğrafı Ağızları Beş Metre Açık Bıraktı! Geçmişe Yapılan Yolculuk “Yok Artık” Dedirtti! Öyle Bir Değişim Yaşamış Ki…

ATV ekranlarının parlayan yıldızı Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sunucu koltuğunda oturan Müge Anlı’nın bebeklik fotoğrafları ağızları beş metre açık bıraktı. Müge Anlı’nın geçmişine yapılan yolculuk “yok artık” dedirtti! Yaşadığı değişimle gündeme bomba gibi düşen başarılı isim, dikkatleri üzerine çekti. Sevilen ismin bebeklik fotoğraflarıysa sevenleri tarafından büyük ilgi gördü.

Programında ele aldığı faili meçhul cinayetler, kayıplar ve kaçırılmalarla gündemden düşmeyen Müge Anlı, kısa bir süre önce sosyal medya hesabı açtığını programından duyurmuştu. Programını izleyen sosyal medya kullanıcıları ise Müge Anlı’yı takibe alarak bir günde 1 milyon takipçiye ulaşmasını sağlamıştı.

Geçtiğimi ay yapılan “20 Yaşlar” isimli bir akıma katılan Müge Anlı, gazeteciliğinin başlarında çekilmiş bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak; “Her zaman mutluyum, çünkü enerjimi çalacak insanlara hayatımda yer vermiyorum... Gençler özellikle sizlere de bunu tavsiye ediyorum” notunu düşmüştü, Peki, Müge Anlı’nın bebeklik pozları neler?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>

29 May 2021 - 15:50 Ankara- Magazin

# MÜGE ANLI HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 28 Mayıs 2021 Cuma ATV Canlı İzle! mask
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 28 Mayıs 2021 Cuma ATV Canlı İzle!
Müge Anlı “Korkuyorum” Dedi, Stüdyo Ayağa Kalktı! Stüdyo buz kesti! Oğlu canlı yayında itiraf etti mask
Müge Anlı “Korkuyorum” Dedi, Stüdyo Ayağa Kalktı! Stüdyo buz kesti! Oğlu canlı yayında itiraf etti
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 27 Mayıs 2021 Perşembe ATV Canlı İzle! mask
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 27 Mayıs 2021 Perşembe ATV Canlı İzle!
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 26 Mayıs 2021 Çarşamba ATV Canlı İzle! mask
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 26 Mayıs 2021 Çarşamba ATV Canlı İzle!
Müge Anlı'da Öyle Bir İtiraf Yapıldı ki; Canlı Yayında Müge Anlı Tir Tir Titredi! Günlerdir Stüdyodaydı, Ortaya Çıktı! mask
Müge Anlı'da Öyle Bir İtiraf Yapıldı ki; Canlı Yayında Müge Anlı Tir Tir Titredi! Günlerdir Stüdyodaydı, Ortaya Çıktı!
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 25 Mayıs 2021 Salı ATV Canlı İzle! mask
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 25 Mayıs 2021 Salı ATV Canlı İzle!
Müge Anlı’da Skandal Cinayet İtirafı! Bir Cinayet, İki Kayıp, Üç Kadın! Eski Eşi Her Şeyi Tek Tek Açıkladı! Meğer Stüdyodaki O İsim… mask
Müge Anlı’da Skandal Cinayet İtirafı! Bir Cinayet, İki Kayıp, Üç Kadın! Eski Eşi Her Şeyi Tek Tek Açıkladı! Meğer Stüdyodaki O İsim…
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 24 Mayıs 2021 Pazartesi ATV Canlı İzle! mask
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 24 Mayıs 2021 Pazartesi ATV Canlı İzle!
Müge Anlı'nın Program Kayıtları Bir Cinayeti Daha Çözdü! Karısını Öldüren Koca Müge Anlı Sayesinde Tutuklandı mask
Müge Anlı'nın Program Kayıtları Bir Cinayeti Daha Çözdü! Karısını Öldüren Koca Müge Anlı Sayesinde Tutuklandı
Müge Anlı’da Önce Teyze Sonra Anne Hastanelik Oldu! Stüdyoda Çığlıklar Doldu Taştı! Canlı Yayında Dayak Yiyecekti... mask
Müge Anlı’da Önce Teyze Sonra Anne Hastanelik Oldu! Stüdyoda Çığlıklar Doldu Taştı! Canlı Yayında Dayak Yiyecekti...
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Acun Ilıcalı’nın Damadı Paraya Para Demiyor! Öyle Bir İş Yapıyor Ki, Darphane Daha Az Kazanıyor! “İkili Bir Araya Gelse…” mask
Acun Ilıcalı’nın Damadı Paraya Para Demiyor! Öyle Bir İş Yapıyor Ki, Darphane Daha Az Kazanıyor! “İkili Bir Araya Gelse…”
Türkiye Uzay'a Tek Çatı Altında Gidecek! Savunma Sanayi Başkanı Açıkladı! mask
Türkiye Uzay'a Tek Çatı Altında Gidecek! Savunma Sanayi Başkanı Açıkladı!
Bakan Vedat Bilgin Müjdeyi Verdi! O Paralar 4 Haziran'da Yatıyor! mask
Bakan Vedat Bilgin Müjdeyi Verdi! O Paralar 4 Haziran'da Yatıyor!
Sağlık Bakanlığından Önemli Adım! Kovid-19 Karantina Süresi Uzatıldı! mask
Sağlık Bakanlığından Önemli Adım! Kovid-19 Karantina Süresi Uzatıldı!
Teslimat Sorunu Kalmayacak! Türkiye İHA İle Taşımacılığa Hazırlanıyor! mask
Teslimat Sorunu Kalmayacak! Türkiye İHA İle Taşımacılığa Hazırlanıyor!
Pazartesi Dolar'a Dikkat! Ateşi Sönmedi, ABD Piyasalarından Gelecek Haber Yangın Çıkarabilir! mask
Pazartesi Dolar'a Dikkat! Ateşi Sönmedi, ABD Piyasalarından Gelecek Haber Yangın Çıkarabilir!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status