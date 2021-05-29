Survivor Reşat, Gönüllüler Takımının Gerçek Yüzlerini Anlattı! Dora ve Ayşe İçin Skandal Sözlere Yer Verdi! Meğer İki İsim…
TV8 ekranlarının yükselene yıldızı Survivor’dan geçtiğimiz aylarda elenen Reşat, Gönüllüler takımında yer alan tüm isimler için skandal açıklamalara yer verdi. Özellikle Ayşe ve Dora hakkında çok sert açıklamalar yapan Reşat, iç yüzlerini tek tek anlattı. Meğer iki isim…
Hakan Hatipoğlu, Mert Öcal, Damla Can ve Melisa Emirbayer'in sunumuyla gerçekleşen Survivor Panorama ekibine konuk olarak katılan Reşat, yarışmadan elenmesiyle milyonları ağlatmıştı. Yarışmadan elendiği anlarda gözyaşlarına hakim olamayan Reşat, Acun Ilıcalı’nın “Sözlerini duymak istiyorum neler hissediyorsun?” sorusuna ise içleri yakan bir cevap vermişti.
Reşat yarışmadan elendiğini Acun Ilıcalı’dan duyunca, “Bu bir rüya olsun lütfen, botlara binip oyun alanına gidelim. Uyandırın beni! Acun Abi ne olur beni gönderme” açıklamasını yapmıştı. Yarışmadan elendikten sonra ilk kez Panorama ekibine katılan Reşat, Ayşe ve Dora hakkında skandal açıklamalara yer verdi! Peki, neler dedi?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.