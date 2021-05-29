Survivor Reşat, Gönüllüler Takımının Gerçek Yüzlerini Anlattı! Dora ve Ayşe İçin Skandal Sözlere Yer Verdi! Meğer İki İsim…

Hakan Hatipoğlu, Mert Öcal, Damla Can ve Melisa Emirbayer'in sunumuyla gerçekleşen Survivor Panorama ekibine konuk olarak katılan Reşat, yarışmadan elenmesiyle milyonları ağlatmıştı. Yarışmadan elendiği anlarda gözyaşlarına hakim olamayan Reşat, Acun Ilıcalı’nın “Sözlerini duymak istiyorum neler hissediyorsun?” sorusuna ise içleri yakan bir cevap vermişti.

Reşat yarışmadan elendiğini Acun Ilıcalı’dan duyunca, “Bu bir rüya olsun lütfen, botlara binip oyun alanına gidelim. Uyandırın beni! Acun Abi ne olur beni gönderme” açıklamasını yapmıştı. Yarışmadan elendikten sonra ilk kez Panorama ekibine katılan Reşat, Ayşe ve Dora hakkında skandal açıklamalara yer verdi! Peki, neler dedi?



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