Haberler Ankara Haberler Ankara
- 29 May 2021 - 16:22 G: 29 May 2021 - 17:03

Survivor Reşat, Gönüllüler Takımının Gerçek Yüzlerini Anlattı! Dora ve Ayşe İçin Skandal Sözlere Yer Verdi! Meğer İki İsim…

TV8 ekranlarının yükselene yıldızı Survivor’dan geçtiğimiz aylarda elenen Reşat, Gönüllüler takımında yer alan tüm isimler için skandal açıklamalara yer verdi. Özellikle Ayşe ve Dora hakkında çok sert açıklamalar yapan Reşat, iç yüzlerini tek tek anlattı. Meğer iki isim…

Hakan Hatipoğlu, Mert Öcal, Damla Can ve Melisa Emirbayer'in sunumuyla gerçekleşen Survivor Panorama ekibine konuk olarak katılan Reşat, yarışmadan elenmesiyle milyonları ağlatmıştı. Yarışmadan elendiği anlarda gözyaşlarına hakim olamayan Reşat, Acun Ilıcalı’nın “Sözlerini duymak istiyorum neler hissediyorsun?” sorusuna ise içleri yakan bir cevap vermişti.

Reşat yarışmadan elendiğini Acun Ilıcalı’dan duyunca, “Bu bir rüya olsun lütfen, botlara binip oyun alanına gidelim. Uyandırın beni! Acun Abi ne olur beni gönderme” açıklamasını yapmıştı. Yarışmadan elendikten sonra ilk kez Panorama ekibine katılan Reşat, Ayşe ve Dora hakkında skandal açıklamalara yer verdi! Peki, neler dedi?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>

29 May 2021 - 16:22 Ankara- Yaşam

# SURVİVOR 2021 İLE İLİŞKİLİ:
Acun Hangi Ülkelerde Survivor Yapıyor? 2021 Acun Kaç Tane Survivor Yapıyor… mask
Acun Hangi Ülkelerde Survivor Yapıyor? 2021 Acun Kaç Tane Survivor Yapıyor…
Survivor 2021 Tek Parça 29 Mayıs 2021 Cumartesi Son Bölüm Canlı İzle! Survivor 2021 Dokunulmazlık Oyununu Kim Kazandı? mask
Survivor 2021 Tek Parça 29 Mayıs 2021 Cumartesi Son Bölüm Canlı İzle! Survivor 2021 Dokunulmazlık Oyununu Kim Kazandı?
Survivor Yarışmasında Salı Sallanacak! Acun Ilıcalı Yarışmacıları Bomba Gibi Patlattı! Kimse Bundan Memnun Değil! Yarışmadan Çekilmeleri An Meselesi… mask
Survivor Yarışmasında Salı Sallanacak! Acun Ilıcalı Yarışmacıları Bomba Gibi Patlattı! Kimse Bundan Memnun Değil! Yarışmadan Çekilmeleri An Meselesi…
Ayşe Yüksel Kimdir? Survivor Ayşe Kaç Yaşında, Nereli, Evli Mi? mask
Ayşe Yüksel Kimdir? Survivor Ayşe Kaç Yaşında, Nereli, Evli Mi?
Survivor Dora Dalga Konusu Oldu! Acun Ilıcalı’nın Canı Ciğeri Yerden Yere Vurdu, Mosmor Etti! Neler Dedi Neler… Stüdyo Karıştı! mask
Survivor Dora Dalga Konusu Oldu! Acun Ilıcalı’nın Canı Ciğeri Yerden Yere Vurdu, Mosmor Etti! Neler Dedi Neler… Stüdyo Karıştı!
Survivor’da Batuhan Mavi Takımı ‘Tokatladı!’ Öyle Sözler Dedi Ki, Gündem Değişti, Her Şey Karmakarışık Oldu! Mavi Takımın Dengesi Değişti! mask
Survivor’da Batuhan Mavi Takımı ‘Tokatladı!’ Öyle Sözler Dedi Ki, Gündem Değişti, Her Şey Karmakarışık Oldu! Mavi Takımın Dengesi Değişti!
Survivor Melis Ayşe’yi Topa Tuttu! Acun Ilıcalı’nın Sağ Kolu Daha Fazla Dayanamadı! Sosyal Medyanın Diline Düştüler! “Kaale Bile Alamadım!” mask
Survivor Melis Ayşe’yi Topa Tuttu! Acun Ilıcalı’nın Sağ Kolu Daha Fazla Dayanamadı! Sosyal Medyanın Diline Düştüler! “Kaale Bile Alamadım!”
Survivor 2021 Tek Parça İzle! 28 Mayıs 2021 Cuma Survivor Yeni Bölüm Canlı İzle! Bugün Survivor'da Eleme Adayı Kim Oldu? mask
Survivor 2021 Tek Parça İzle! 28 Mayıs 2021 Cuma Survivor Yeni Bölüm Canlı İzle! Bugün Survivor'da Eleme Adayı Kim Oldu?
Acun Ilıcalı İki Aşığı Buluşturdu! Birbirlerine Romantik Sözleri Gündem Oldu! Survivor Sonrasında Hemen Nikah Kıyabilirler! Şahitleri Belli, Acun Ilıcalı… mask
Acun Ilıcalı İki Aşığı Buluşturdu! Birbirlerine Romantik Sözleri Gündem Oldu! Survivor Sonrasında Hemen Nikah Kıyabilirler! Şahitleri Belli, Acun Ilıcalı…
Survivor’da Ortalık Karıştı! Seyirciler Vurdumduymazlık Karşısında Çılgına Döndü! Murat Ceylan’ın O Hamlesi Sinir Krizi Sebebi Oldu! mask
Survivor’da Ortalık Karıştı! Seyirciler Vurdumduymazlık Karşısında Çılgına Döndü! Murat Ceylan’ın O Hamlesi Sinir Krizi Sebebi Oldu!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Müge Anlı’nın Bebeklik Fotoğrafı Ağızları Beş Metre Açık Bıraktı! Geçmişe Yapılan Yolculuk “Yok Artık” Dedirtti! Öyle Bir Değişim Yaşamış Ki… mask
Müge Anlı’nın Bebeklik Fotoğrafı Ağızları Beş Metre Açık Bıraktı! Geçmişe Yapılan Yolculuk “Yok Artık” Dedirtti! Öyle Bir Değişim Yaşamış Ki…
Acun Ilıcalı’nın Damadı Paraya Para Demiyor! Öyle Bir İş Yapıyor Ki, Darphane Daha Az Kazanıyor! “İkili Bir Araya Gelse…” mask
Acun Ilıcalı’nın Damadı Paraya Para Demiyor! Öyle Bir İş Yapıyor Ki, Darphane Daha Az Kazanıyor! “İkili Bir Araya Gelse…”
Türkiye Uzay'a Tek Çatı Altında Gidecek! Savunma Sanayi Başkanı Açıkladı! mask
Türkiye Uzay'a Tek Çatı Altında Gidecek! Savunma Sanayi Başkanı Açıkladı!
Bakan Vedat Bilgin Müjdeyi Verdi! O Paralar 4 Haziran'da Yatıyor! mask
Bakan Vedat Bilgin Müjdeyi Verdi! O Paralar 4 Haziran'da Yatıyor!
Sağlık Bakanlığından Önemli Adım! Kovid-19 Karantina Süresi Uzatıldı! mask
Sağlık Bakanlığından Önemli Adım! Kovid-19 Karantina Süresi Uzatıldı!
Teslimat Sorunu Kalmayacak! Türkiye İHA İle Taşımacılığa Hazırlanıyor! mask
Teslimat Sorunu Kalmayacak! Türkiye İHA İle Taşımacılığa Hazırlanıyor!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status