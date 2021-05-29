Masumiyet'in İlker Ilgaz'ı Akılları İkiye Ayırdı! Cinsellik Hakkında Yaptığı Açıklamalar Salladı Geçti! “Partnerimle Sevişmek…”
FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Masumiyet dizisinde İlker Ilgaz karakterine hayat veren Serkay Tütüncü, cinsellik hakkında yaptığı açıklamalarla salladı geçti. Dizinin final yapmasıyla birlikte tatil moduna geçen Serkay Tütüncü kısa bir süre önce yaptığı röpartajla gündeme bomba gibi düştü! Peki, Serkay Tütüncü neler dedi?
Sevilerek izlenen dizinin finalinin ardından dizide rol arkadaşı İlayda Alişan’la ismi aşk dedikodularına karışmıştı. İlayda Alişan ise konu hakkında sosyal medya hesabından; “"İddialar yalan! Uzun zamandır hayatımda kimse yok. Bu söylentiler beni yıpratıyor! Üzülüyorum... Aşka değil, kariyerime odaklandım" açıklamasını yapmıştı.
Serkay Tütüncü ise konu hakkında; "İlayda ile sevgili değiliz. Hikayeyi inandırdık bu yüzden bu iddialar çıkmaya başladı” yorumunu yaparak, akıllarda oluşan soru işaretlerine nokta koydu. Survivor yarışmasından sonra birçok projede yer alan başarılı isim, Masumiyet dizisinde ise ismini duyurmuştu. Peki, Serkay Tütüncü cinsellik için neler dedi?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.