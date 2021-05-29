Masumiyet'in İlker Ilgaz'ı Akılları İkiye Ayırdı! Cinsellik Hakkında Yaptığı Açıklamalar Salladı Geçti! “Partnerimle Sevişmek…”

Sevilerek izlenen dizinin finalinin ardından dizide rol arkadaşı İlayda Alişan’la ismi aşk dedikodularına karışmıştı. İlayda Alişan ise konu hakkında sosyal medya hesabından; “"İddialar yalan! Uzun zamandır hayatımda kimse yok. Bu söylentiler beni yıpratıyor! Üzülüyorum... Aşka değil, kariyerime odaklandım" açıklamasını yapmıştı.

Serkay Tütüncü ise konu hakkında; "İlayda ile sevgili değiliz. Hikayeyi inandırdık bu yüzden bu iddialar çıkmaya başladı” yorumunu yaparak, akıllarda oluşan soru işaretlerine nokta koydu. Survivor yarışmasından sonra birçok projede yer alan başarılı isim, Masumiyet dizisinde ise ismini duyurmuştu. Peki, Serkay Tütüncü cinsellik için neler dedi?



Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>

