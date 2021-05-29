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- 29 May 2021 - 18:09 G: 29 May 2021 - 18:43

Hande Erçel’den İç Çamaşırsız Pozlar! Karın Kasıyla Milyonları Hedef Aldı! Turuncuları Giydi, Fiziğini Gösterdi! Mest Etti…

Sen Çal Kapımı dizisiyle ününe ün katan Hande Erçel’den iç çamaşırsız pozlar arka arkaya geldi. Turuncular içerisindeki Hande Erçel, düzgün fiziğini ise 4 karede gösterdi. 21 milyonu aşkın takipçisi olan Hande Erçel milyonları mest ederken, sosyal medyada da etkileşimi artırdı.

Kerem Bürsin’le ilişkilerini açıklayan güzel oyuncu, Sen Çal Kapımı dizisinin sezon finaliyle birlikte Maldivler’de Kerem Bürsin’le soluğu almıştı. Bir hafta süren tatil yapan başarılı isim, dizinin yeni sezon çalışmaları için yeniden Türkiye’ye dönmüştü. Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan isim turuncular içinde bir paylaşım yaptı!

Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan isimler arasında yerini alan başarılı oyuncu, turuncu altlı ve üstlü bir paylaşım yaparak, sevenlerinden binlerce beğeni aldı. Karın kaslarını gösterdiği fotoğrafta ise belinin inceliğini de gösteren başarılı oyuncu Hande Erçel, dikkatleri üzerine çekmeye başardı! Peki, Hande Erçel nasıl bir paylaşım yaptı?

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29 May 2021 - 18:09 Ankara- Yaşam

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