Hande Erçel’den İç Çamaşırsız Pozlar! Karın Kasıyla Milyonları Hedef Aldı! Turuncuları Giydi, Fiziğini Gösterdi! Mest Etti…

Kerem Bürsin’le ilişkilerini açıklayan güzel oyuncu, Sen Çal Kapımı dizisinin sezon finaliyle birlikte Maldivler’de Kerem Bürsin’le soluğu almıştı. Bir hafta süren tatil yapan başarılı isim, dizinin yeni sezon çalışmaları için yeniden Türkiye’ye dönmüştü. Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan isim turuncular içinde bir paylaşım yaptı!

Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan isimler arasında yerini alan başarılı oyuncu, turuncu altlı ve üstlü bir paylaşım yaparak, sevenlerinden binlerce beğeni aldı. Karın kaslarını gösterdiği fotoğrafta ise belinin inceliğini de gösteren başarılı oyuncu Hande Erçel, dikkatleri üzerine çekmeye başardı! Peki, Hande Erçel nasıl bir paylaşım yaptı?



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