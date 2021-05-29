Haberler Ankara Haberler Ankara
- 29 May 2021 - 19:57 G: 29 May 2021 - 20:40

Survivor İsmail’in Skandal Videosu Ortaya Çıktı! Görenler Tanımakta Zorluk Çekti, Sözleri Şok Etkisi Yarattı! “Asla Sevinmiyorum!”

TV8 ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Survivor’un Kırmızı takımında yer alan İsmail’in skandal videosu ortaya çıktı. Görenler ise yarışmadaki haline aşina olduğu için tanımakta zorluk çekti. Videoya gelen yorumlar ise sosyal medyada viral oluşturdu. Peki, İsmail’in nasıl bir videosu çıktı?

Survivor yarışmacısının en sevilen isimlerinden biri olan İsmail, sevildiğini ise aldığı SMS birincilikleriyle ortaya koyuyor. Hal ve hareketleriyle Survivor’da takdir toplayan başpehlivan İsmail Balaban, parkurlardaki performansını da sevenlerine gösteriyor. Kısa bir süre önce parkurda yaşadığı sakatlıkla gündeme gelen İsmail’in son durumunun iyi olduğu biliniyor.

Kırmızı takımda en yakın olduğu isimler arasında bulunan İsmail, yarışmadan elenen isimlerin, “Sizce bu sezon kim Şampiyon olur?” sorusunun yanıtı oluyor. Adada sık sık arkadaşları tarafından “Yenilmez pehlivan” olarak adlandırılan İsmail’in ise kısa bir süre önce sosyal medyayı ayaklandıran bir videosu ortaya çıktı!

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>

29 May 2021 - 19:57 Ankara- Yaşam

# SURVİVOR 2021 İLE İLİŞKİLİ:
Survivor Çağrı’dan İsmail Batuhan İtirafı! Gündem Skandal Bir Şekilde Değişti! Meğer Adada İki İsim… mask
Survivor Çağrı’dan İsmail Batuhan İtirafı! Gündem Skandal Bir Şekilde Değişti! Meğer Adada İki İsim…
Survivor Reşat, Gönüllüler Takımının Gerçek Yüzlerini Anlattı! Dora ve Ayşe İçin Skandal Sözlere Yer Verdi! Meğer İki İsim… mask
Survivor Reşat, Gönüllüler Takımının Gerçek Yüzlerini Anlattı! Dora ve Ayşe İçin Skandal Sözlere Yer Verdi! Meğer İki İsim…
Acun Hangi Ülkelerde Survivor Yapıyor? 2021 Acun Kaç Tane Survivor Yapıyor… mask
Acun Hangi Ülkelerde Survivor Yapıyor? 2021 Acun Kaç Tane Survivor Yapıyor…
Survivor 2021 Tek Parça 29 Mayıs 2021 Cumartesi Son Bölüm Canlı İzle! Survivor 2021 Dokunulmazlık Oyununu Kim Kazandı? mask
Survivor 2021 Tek Parça 29 Mayıs 2021 Cumartesi Son Bölüm Canlı İzle! Survivor 2021 Dokunulmazlık Oyununu Kim Kazandı?
Survivor Yarışmasında Salı Sallanacak! Acun Ilıcalı Yarışmacıları Bomba Gibi Patlattı! Kimse Bundan Memnun Değil! Yarışmadan Çekilmeleri An Meselesi… mask
Survivor Yarışmasında Salı Sallanacak! Acun Ilıcalı Yarışmacıları Bomba Gibi Patlattı! Kimse Bundan Memnun Değil! Yarışmadan Çekilmeleri An Meselesi…
Ayşe Yüksel Kimdir? Survivor Ayşe Kaç Yaşında, Nereli, Evli Mi? mask
Ayşe Yüksel Kimdir? Survivor Ayşe Kaç Yaşında, Nereli, Evli Mi?
Survivor Dora Dalga Konusu Oldu! Acun Ilıcalı’nın Canı Ciğeri Yerden Yere Vurdu, Mosmor Etti! Neler Dedi Neler… Stüdyo Karıştı! mask
Survivor Dora Dalga Konusu Oldu! Acun Ilıcalı’nın Canı Ciğeri Yerden Yere Vurdu, Mosmor Etti! Neler Dedi Neler… Stüdyo Karıştı!
Survivor’da Batuhan Mavi Takımı ‘Tokatladı!’ Öyle Sözler Dedi Ki, Gündem Değişti, Her Şey Karmakarışık Oldu! Mavi Takımın Dengesi Değişti! mask
Survivor’da Batuhan Mavi Takımı ‘Tokatladı!’ Öyle Sözler Dedi Ki, Gündem Değişti, Her Şey Karmakarışık Oldu! Mavi Takımın Dengesi Değişti!
Survivor Melis Ayşe’yi Topa Tuttu! Acun Ilıcalı’nın Sağ Kolu Daha Fazla Dayanamadı! Sosyal Medyanın Diline Düştüler! “Kaale Bile Alamadım!” mask
Survivor Melis Ayşe’yi Topa Tuttu! Acun Ilıcalı’nın Sağ Kolu Daha Fazla Dayanamadı! Sosyal Medyanın Diline Düştüler! “Kaale Bile Alamadım!”
Survivor 2021 Tek Parça İzle! 28 Mayıs 2021 Cuma Survivor Yeni Bölüm Canlı İzle! Bugün Survivor'da Eleme Adayı Kim Oldu? mask
Survivor 2021 Tek Parça İzle! 28 Mayıs 2021 Cuma Survivor Yeni Bölüm Canlı İzle! Bugün Survivor'da Eleme Adayı Kim Oldu?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Survivor Çağrı’dan İsmail Batuhan İtirafı! Gündem Skandal Bir Şekilde Değişti! Meğer Adada İki İsim… mask
Survivor Çağrı’dan İsmail Batuhan İtirafı! Gündem Skandal Bir Şekilde Değişti! Meğer Adada İki İsim…
Nusret Gökçe Parasıyla Şov Üzerine Şov Yaptı! Sadece Bir Saati Eski Haliyle 10 Ev, Yeni Haliyle 100 Ev Değerinde! “Parayla Burnunu Silmiyorsa…” mask
Nusret Gökçe Parasıyla Şov Üzerine Şov Yaptı! Sadece Bir Saati Eski Haliyle 10 Ev, Yeni Haliyle 100 Ev Değerinde! “Parayla Burnunu Silmiyorsa…”
Mehmet Ali Erbil Kızını Sağ Kolu İlan Etti! Ekranlara Tek Başına Gelmeyecek, Kızıyla Birlikte Dengeleri Değiştirecek! İbo Show Yalan Olabilir… mask
Mehmet Ali Erbil Kızını Sağ Kolu İlan Etti! Ekranlara Tek Başına Gelmeyecek, Kızıyla Birlikte Dengeleri Değiştirecek! İbo Show Yalan Olabilir…
Kendini Enerjik Hisseden ve Tüm Gençlere! Red Bull Street Style Elemeleri Başlıyor! mask
Kendini Enerjik Hisseden ve Tüm Gençlere! Red Bull Street Style Elemeleri Başlıyor!
Ayşe Begüm Onbaşı Karşılıksız Bırakmadı! Cumhurbaşkanı'na Anlamlı Bir Mesaj Yayınladı! mask
Ayşe Begüm Onbaşı Karşılıksız Bırakmadı! Cumhurbaşkanı'na Anlamlı Bir Mesaj Yayınladı!
Azerbaycan Fırsatı Tepti, Bahçeli'den Açıklama Geldi! Şuşa Projesi İptal! mask
Azerbaycan Fırsatı Tepti, Bahçeli'den Açıklama Geldi! Şuşa Projesi İptal!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status