Survivor İsmail’in Skandal Videosu Ortaya Çıktı! Görenler Tanımakta Zorluk Çekti, Sözleri Şok Etkisi Yarattı! “Asla Sevinmiyorum!”
TV8 ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Survivor’un Kırmızı takımında yer alan İsmail’in skandal videosu ortaya çıktı. Görenler ise yarışmadaki haline aşina olduğu için tanımakta zorluk çekti. Videoya gelen yorumlar ise sosyal medyada viral oluşturdu. Peki, İsmail’in nasıl bir videosu çıktı?
Survivor yarışmacısının en sevilen isimlerinden biri olan İsmail, sevildiğini ise aldığı SMS birincilikleriyle ortaya koyuyor. Hal ve hareketleriyle Survivor’da takdir toplayan başpehlivan İsmail Balaban, parkurlardaki performansını da sevenlerine gösteriyor. Kısa bir süre önce parkurda yaşadığı sakatlıkla gündeme gelen İsmail’in son durumunun iyi olduğu biliniyor.
Kırmızı takımda en yakın olduğu isimler arasında bulunan İsmail, yarışmadan elenen isimlerin, “Sizce bu sezon kim Şampiyon olur?” sorusunun yanıtı oluyor. Adada sık sık arkadaşları tarafından “Yenilmez pehlivan” olarak adlandırılan İsmail’in ise kısa bir süre önce sosyal medyayı ayaklandıran bir videosu ortaya çıktı!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.