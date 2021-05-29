Survivor İsmail’in Skandal Videosu Ortaya Çıktı! Görenler Tanımakta Zorluk Çekti, Sözleri Şok Etkisi Yarattı! “Asla Sevinmiyorum!”

Survivor yarışmacısının en sevilen isimlerinden biri olan İsmail, sevildiğini ise aldığı SMS birincilikleriyle ortaya koyuyor. Hal ve hareketleriyle Survivor’da takdir toplayan başpehlivan İsmail Balaban, parkurlardaki performansını da sevenlerine gösteriyor. Kısa bir süre önce parkurda yaşadığı sakatlıkla gündeme gelen İsmail’in son durumunun iyi olduğu biliniyor.

Kırmızı takımda en yakın olduğu isimler arasında bulunan İsmail, yarışmadan elenen isimlerin, “Sizce bu sezon kim Şampiyon olur?” sorusunun yanıtı oluyor. Adada sık sık arkadaşları tarafından “Yenilmez pehlivan” olarak adlandırılan İsmail’in ise kısa bir süre önce sosyal medyayı ayaklandıran bir videosu ortaya çıktı!



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