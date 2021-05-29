Haberler Ankara Haberler Ankara
- 29 May 2021 - 20:28 G: 29 May 2021 - 21:02

Mehmet Ali Erbil Kızını Sağ Kolu İlan Etti! Ekranlara Tek Başına Gelmeyecek, Kızıyla Birlikte Dengeleri Değiştirecek! İbo Show Yalan Olabilir…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Mehmet Ali Erbil ve küçük Kızı Yasmin Erbil, dengeleri değiştirecek bir hamle yaptı! Bunun üzerine birçok kişi “İbo Show yalan olabilir. Resmen bitirmeye oynamışlar” yorumlarında bulundular. Kızını sağ kolu ilan eden Mehmet Ali Erbil, dikkatleri üzerine çekti.

Kısa bir süre önce iş kadınıyla adı aşk dedikodularına karışan Mehmet Ali Erbil, sevenlerine ters köşe yaparak profil resmini Funda Aksu’nun ve kendisinin resmini koyan Mehmet ali Erbil’e yanıt ise Funda Aksu’dan geldi. Funda Aksu, "Sadece telefonla görüntülü konuştuk. Hiç yan yana gelmedik. Herhangi bir söz konusu olmaz. Kendisi yaşça büyük benden... Birlikte değilim değer verdiğim bir insan. Profili fotoğrafını kendisi yapmış kolajla, görüşmedim. O yüzden mümkün değil böyle bir şey" açıklamasını yapmıştı.

Bu açıklamanın hemen arkasından ise Mehmet Ali Erbil, fotoğrafını değiştirmişti. Şimdilerde Çilem Nur Demiral’a yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilen Mehmet Ali Erbil, aşk hayatını bir kenara koyarak; kariyerine odaklandı. Sevilen isim kızıyla birlikte bir proje hazırlayacağını ise resmen duyurdu! Peki, Mehmet Ali Erbil ne zaman ekranlara gelecek?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>

29 May 2021 - 20:28 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Nusret Gökçe Parasıyla Şov Üzerine Şov Yaptı! Sadece Bir Saati Eski Haliyle 10 Ev, Yeni Haliyle 100 Ev Değerinde! “Parayla Burnunu Silmiyorsa…” mask
Nusret Gökçe Parasıyla Şov Üzerine Şov Yaptı! Sadece Bir Saati Eski Haliyle 10 Ev, Yeni Haliyle 100 Ev Değerinde! “Parayla Burnunu Silmiyorsa…”
Masumiyet’in Ela’sı İlayda Alişan’dan İlker Ilgaz Açıklaması! Eski Sevgilisi Hakkında İlk Kez Konuştu! Meğer Dizidekinin… mask
Masumiyet’in Ela’sı İlayda Alişan’dan İlker Ilgaz Açıklaması! Eski Sevgilisi Hakkında İlk Kez Konuştu! Meğer Dizidekinin…
Hande Erçel’den İç Çamaşırsız Pozlar! Karın Kasıyla Milyonları Hedef Aldı! Turuncuları Giydi, Fiziğini Gösterdi! Mest Etti… mask
Hande Erçel’den İç Çamaşırsız Pozlar! Karın Kasıyla Milyonları Hedef Aldı! Turuncuları Giydi, Fiziğini Gösterdi! Mest Etti…
Masumiyet'in İlker Ilgaz'ı Akılları İkiye Ayırdı! Cinsellik Hakkında Yaptığı Açıklamalar Salladı Geçti! “Partnerimle Sevişmek…” mask
Masumiyet'in İlker Ilgaz'ı Akılları İkiye Ayırdı! Cinsellik Hakkında Yaptığı Açıklamalar Salladı Geçti! “Partnerimle Sevişmek…”
Sen Çal Kapımı Dizisinde Selin Kabusu Bitmiyor! Şimdide O İsim Yeni Selin Olmaya Geliyor! Eda ve Serkan’a Rahat Yok! Bu Sezonda… mask
Sen Çal Kapımı Dizisinde Selin Kabusu Bitmiyor! Şimdide O İsim Yeni Selin Olmaya Geliyor! Eda ve Serkan’a Rahat Yok! Bu Sezonda…
Acun Ilıcalı’nın Damadı Paraya Para Demiyor! Öyle Bir İş Yapıyor Ki, Darphane Daha Az Kazanıyor! “İkili Bir Araya Gelse…” mask
Acun Ilıcalı’nın Damadı Paraya Para Demiyor! Öyle Bir İş Yapıyor Ki, Darphane Daha Az Kazanıyor! “İkili Bir Araya Gelse…”
FOX TV’de Görülmemiş Kaza! Kadir Ezildi 5. Kattan Aşağı Yuvarladı, Seyirciler İsyan Etti! “Bu Adam Bu Yüzden Son Nefesini Verecek!” mask
FOX TV’de Görülmemiş Kaza! Kadir Ezildi 5. Kattan Aşağı Yuvarladı, Seyirciler İsyan Etti! “Bu Adam Bu Yüzden Son Nefesini Verecek!”
Arka Sokaklar’ın Ali’si “Yok Artık” Dedirtti! Diziye Nasıl Giriş Yaptığı Resmen Ortaya Çıktı! Meğer Alp Korkmaz Arka Sokaklar’dan Başka… mask
Arka Sokaklar’ın Ali’si “Yok Artık” Dedirtti! Diziye Nasıl Giriş Yaptığı Resmen Ortaya Çıktı! Meğer Alp Korkmaz Arka Sokaklar’dan Başka…
İbo Show’da Para Skandalı! İbrahim Tatlıses Büyüklüğü Konuşturdu! Öyle Bir Söz Söylendi Ki, Milyonlar Şok Oldu! “Aramızda Paranın Lafı Yok…” mask
İbo Show’da Para Skandalı! İbrahim Tatlıses Büyüklüğü Konuşturdu! Öyle Bir Söz Söylendi Ki, Milyonlar Şok Oldu! “Aramızda Paranın Lafı Yok…”
A101 ve BİM Market “Çöküşe Geçti!” Satışları Durduruldu, O Market Atağa Geçti! Milyonlarca Ürünü 15 Liradan Satışa Çıkardı! mask
A101 ve BİM Market “Çöküşe Geçti!” Satışları Durduruldu, O Market Atağa Geçti! Milyonlarca Ürünü 15 Liradan Satışa Çıkardı!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Nusret Gökçe Parasıyla Şov Üzerine Şov Yaptı! Sadece Bir Saati Eski Haliyle 10 Ev, Yeni Haliyle 100 Ev Değerinde! “Parayla Burnunu Silmiyorsa…” mask
Nusret Gökçe Parasıyla Şov Üzerine Şov Yaptı! Sadece Bir Saati Eski Haliyle 10 Ev, Yeni Haliyle 100 Ev Değerinde! “Parayla Burnunu Silmiyorsa…”
Mehmet Ali Erbil Kızını Sağ Kolu İlan Etti! Ekranlara Tek Başına Gelmeyecek, Kızıyla Birlikte Dengeleri Değiştirecek! İbo Show Yalan Olabilir… mask
Mehmet Ali Erbil Kızını Sağ Kolu İlan Etti! Ekranlara Tek Başına Gelmeyecek, Kızıyla Birlikte Dengeleri Değiştirecek! İbo Show Yalan Olabilir…
Kendini Enerjik Hisseden ve Tüm Gençlere! Red Bull Street Style Elemeleri Başlıyor! mask
Kendini Enerjik Hisseden ve Tüm Gençlere! Red Bull Street Style Elemeleri Başlıyor!
Ayşe Begüm Onbaşı Karşılıksız Bırakmadı! Cumhurbaşkanı'na Anlamlı Bir Mesaj Yayınladı! mask
Ayşe Begüm Onbaşı Karşılıksız Bırakmadı! Cumhurbaşkanı'na Anlamlı Bir Mesaj Yayınladı!
Azerbaycan Fırsatı Tepti, Bahçeli'den Açıklama Geldi! Şuşa Projesi İptal! mask
Azerbaycan Fırsatı Tepti, Bahçeli'den Açıklama Geldi! Şuşa Projesi İptal!
Cumhurbaşkanı Açılışı Yaptı! Vatandaş Seyire Doyacak, İşte O Görüntüler! mask
Cumhurbaşkanı Açılışı Yaptı! Vatandaş Seyire Doyacak, İşte O Görüntüler!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status