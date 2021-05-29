Mehmet Ali Erbil Kızını Sağ Kolu İlan Etti! Ekranlara Tek Başına Gelmeyecek, Kızıyla Birlikte Dengeleri Değiştirecek! İbo Show Yalan Olabilir…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Mehmet Ali Erbil ve küçük Kızı Yasmin Erbil, dengeleri değiştirecek bir hamle yaptı! Bunun üzerine birçok kişi “İbo Show yalan olabilir. Resmen bitirmeye oynamışlar” yorumlarında bulundular. Kızını sağ kolu ilan eden Mehmet Ali Erbil, dikkatleri üzerine çekti.
Kısa bir süre önce iş kadınıyla adı aşk dedikodularına karışan Mehmet Ali Erbil, sevenlerine ters köşe yaparak profil resmini Funda Aksu’nun ve kendisinin resmini koyan Mehmet ali Erbil’e yanıt ise Funda Aksu’dan geldi. Funda Aksu, "Sadece telefonla görüntülü konuştuk. Hiç yan yana gelmedik. Herhangi bir söz konusu olmaz. Kendisi yaşça büyük benden... Birlikte değilim değer verdiğim bir insan. Profili fotoğrafını kendisi yapmış kolajla, görüşmedim. O yüzden mümkün değil böyle bir şey" açıklamasını yapmıştı.
Bu açıklamanın hemen arkasından ise Mehmet Ali Erbil, fotoğrafını değiştirmişti. Şimdilerde Çilem Nur Demiral’a yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilen Mehmet Ali Erbil, aşk hayatını bir kenara koyarak; kariyerine odaklandı. Sevilen isim kızıyla birlikte bir proje hazırlayacağını ise resmen duyurdu! Peki, Mehmet Ali Erbil ne zaman ekranlara gelecek?
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.