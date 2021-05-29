Mehmet Ali Erbil Kızını Sağ Kolu İlan Etti! Ekranlara Tek Başına Gelmeyecek, Kızıyla Birlikte Dengeleri Değiştirecek! İbo Show Yalan Olabilir…

Kısa bir süre önce iş kadınıyla adı aşk dedikodularına karışan Mehmet Ali Erbil, sevenlerine ters köşe yaparak profil resmini Funda Aksu’nun ve kendisinin resmini koyan Mehmet ali Erbil’e yanıt ise Funda Aksu’dan geldi. Funda Aksu, "Sadece telefonla görüntülü konuştuk. Hiç yan yana gelmedik. Herhangi bir söz konusu olmaz. Kendisi yaşça büyük benden... Birlikte değilim değer verdiğim bir insan. Profili fotoğrafını kendisi yapmış kolajla, görüşmedim. O yüzden mümkün değil böyle bir şey" açıklamasını yapmıştı.

Bu açıklamanın hemen arkasından ise Mehmet Ali Erbil, fotoğrafını değiştirmişti. Şimdilerde Çilem Nur Demiral’a yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilen Mehmet Ali Erbil, aşk hayatını bir kenara koyarak; kariyerine odaklandı. Sevilen isim kızıyla birlikte bir proje hazırlayacağını ise resmen duyurdu! Peki, Mehmet Ali Erbil ne zaman ekranlara gelecek?



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