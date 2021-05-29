Nusret Gökçe Parasıyla Şov Üzerine Şov Yaptı! Sadece Bir Saati Eski Haliyle 10 Ev, Yeni Haliyle 100 Ev Değerinde! “Parayla Burnunu Silmiyorsa…”

Geçtiğimiz yıllarda verdiği röportajda; “10 yıl önce ayda 400 dolar maaşla çalışan bir insandım. Bugün şirketimin marka değeri 1.5 milyar dolar olarak hesaplanıyor. İnşallah 3 milyar doları geçeceğim” sözlerini dile getiren Nusret Gökçe sözünü tuttu ve servetini katladıkça katladı. Giyimine dikkat eden isimlerden biri olan Gökçe ise aksesuarını yeniletti.

Dünya çapında 'Salt Bea' (Tuzlama) hareketiyle tanınan Nusret Gökçe, sosyal medya hesabını ise aktif bir şekilde kullanıyor. Türk dünyasının en çok takip edilen isimlerinden biri olan Nusret Gökçe’yi tam tamına 35 milyon kişi takip ediyor! Sosyal medya hesabından paylaşımlar yapmaya doymayan Gökçe, ünlü isimlerle çektirdiği fotoğraflarla 13 milyona yakın beğeniler alıyor.



Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>

