Nusret Gökçe Parasıyla Şov Üzerine Şov Yaptı! Sadece Bir Saati Eski Haliyle 10 Ev, Yeni Haliyle 100 Ev Değerinde! “Parayla Burnunu Silmiyorsa…”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Nusret Gökçe, parasıyla şov üzerine şov yaptı. Aksesuar kullanmayı sevildiğiyle bilinen Nusret Gökçe, gözlük ve saatlerden vazgeçmedi, yeni saati için milyon liralar ödedi. Eski saatine işlem yaptırarak daha değerli ve göz alıcı hale getiren Gökçe, fiyatıyla şok etkisi yarattı!
Geçtiğimiz yıllarda verdiği röportajda; “10 yıl önce ayda 400 dolar maaşla çalışan bir insandım. Bugün şirketimin marka değeri 1.5 milyar dolar olarak hesaplanıyor. İnşallah 3 milyar doları geçeceğim” sözlerini dile getiren Nusret Gökçe sözünü tuttu ve servetini katladıkça katladı. Giyimine dikkat eden isimlerden biri olan Gökçe ise aksesuarını yeniletti.
Dünya çapında 'Salt Bea' (Tuzlama) hareketiyle tanınan Nusret Gökçe, sosyal medya hesabını ise aktif bir şekilde kullanıyor. Türk dünyasının en çok takip edilen isimlerinden biri olan Nusret Gökçe’yi tam tamına 35 milyon kişi takip ediyor! Sosyal medya hesabından paylaşımlar yapmaya doymayan Gökçe, ünlü isimlerle çektirdiği fotoğraflarla 13 milyona yakın beğeniler alıyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.