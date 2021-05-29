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- 29 May 2021 - 21:37 G: 29 May 2021 - 22:27

Survivor Çağrı’dan İsmail Batuhan İtirafı! Gündem Skandal Bir Şekilde Değişti! Meğer Adada İki İsim…

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’dan uzun bir süre önce yaşadığı sakatlıktan dolayı elenen Çağrı, Panorama ekibiyle bir görüşme yaparak dikkatleri üzerine çekti. Kısa sürede sosyal medyada yankı uyandıran açıklamalarda ise Survivor adasında iyi anlaştığı isimlere de yer verdi. İsmail ve Batuhan hakkında ise…

Yarışmadan ani bir şekilde elenerek, sevenlerine şok yaratan Çağrı, Çukur dizisinde “Biz ekmeğimizin peşindeyiz” repliğiyle tanınmıştı. Acun Ilıcalı ise Çağrı’ya Survivor teklifini götürmüştü. Survivor Çağrı ise teklifi kabul ederek, Survivor yarışmasına katılmıştı. Adada en iyi anlaştığı isimlerden biri ise İsmail olmuştu.

Dora ile girdikleri Zenne tartışmasında İsmail’e en büyük destek veren isimlerden biri olan Çağrı, İsmail hakkında ise “Batuhan ile İsmail bir anlaşma yaptı. Ben Survivor yarışmasında ve yarışmadan sonra ne dediysem çıktı. Ünlüler takımından sadece iki isim kaldı bakın, biri İsmail biri de Batuhan” sözlerini dile getirerek, şok açıklamasına yer verdi.

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29 May 2021 - 21:37 Ankara- Yaşam

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