İbo Show Devri Kapanıyor Mu? En Yakın Arkadaşıydı, "Darbeyi İndirdi!" Mehmet Ali Erbil Reytinglerin Tozunu Alacak! O İsimle Birlikte…
STAR TV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan İbo Show’un devri kapanıyor mu? En yakın arkadaşı olan Mehmet Ali Erbil’in yeni projesi ise birçok kişi tarafından “İbo Show’a darbe indirdi” yorumlarına neden oldu. Yeni programının çalışmalarını duyuran Mehmet ali Erbil, dikkatleri üzerine çekerken; yıllar önce yaptığı gibi bu yılda reytinglerin tozunu alacak!
O isimle birlikte çalışmaları başlattığını duyuran Mehmet Ali Erbil, şok etkisi yarattı! Uzun bir süredir Kaçış Sendromu rahatsızlığıyla baş etmeye çalışan Mehmet Ali Erbil, sağlığına yavaş yavaş kavuşmaya başladı. Hastanede olduğu süre zarfınca yanında olan İbrahim Tatlıses’e ise katıldığı bir program üzerinden teşekkürlerini iletmişti.
Sevilen isim Mehmet Ali Erbil, kısa bir süre önce Çarkıfelek’le birlikte ekranlara döneceğini duyurmuştu fakat daha sonra planların değiştiğini açıklayan bir paylaşımda bulundu! O isimle birlikte ekranlara döneceğini duyuran Mehmet Ali Erbil, Tatlıses sevenlerini de kızdırdı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.