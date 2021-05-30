Masumiyet Dizisi Yeniden Başlayacak mı? Masumiyet’in Hale’si Hülya Avşar İlk Kez Açıkladı! Umut Kapıları Aralandı! “Hadi Be Acun!”

Başrollerinde Hülya Avşar, Deniz Çakır, Mehmet Aslantuğ, Serkay Tütüncü, Deniz Işın ve İlayda Alişan gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı başarılı dizide, 19 yaşına basan Ela isimli bir genç kızın acı ve entrika dolu aşk hikayesi anlatılıyordu. Babasının patronuna aşık olan Ela, İlker’in nişanlı olmasına rağmen ona saplantılı bir aşk yaşıyordu.

19 yaş gününde İlker’den çok feci bir şiddet gören Ela, konuyu mahkemeye taşımıştı. Dizinin finalinde ise Ela’yı sevdiği kişinin dövdüğü ortaya çıkmıştı. Seyirciler ise İlker ve Ela’nın aşkından dolayı onların birlikte olmasını hem istiyor hem de ortada bir şiddet olduğu için istemiyorlardı. Sevilen dizinin vedası ardından Hülya Avşar ise ilk kez konuştu. Peki, neler dedi?



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