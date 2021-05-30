Masumiyet Dizisi Yeniden Başlayacak mı? Masumiyet’in Hale’si Hülya Avşar İlk Kez Açıkladı! Umut Kapıları Aralandı! “Hadi Be Acun!”
FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Masumiyet dizisi kısa bir süre önce ekranlara veda etmişti. Ani bir vedayla ekranlara veda eden Masumiyet dizisi, seyircisinden de tepki almıştı. Seyirciler dizinin devam etmesini isteyen seyircilere ise Hülya Avşar’dan umut ışıkları yandı. Peki, Masumiyet dizisi yeniden başlayacak mı?
Başrollerinde Hülya Avşar, Deniz Çakır, Mehmet Aslantuğ, Serkay Tütüncü, Deniz Işın ve İlayda Alişan gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı başarılı dizide, 19 yaşına basan Ela isimli bir genç kızın acı ve entrika dolu aşk hikayesi anlatılıyordu. Babasının patronuna aşık olan Ela, İlker’in nişanlı olmasına rağmen ona saplantılı bir aşk yaşıyordu.
19 yaş gününde İlker’den çok feci bir şiddet gören Ela, konuyu mahkemeye taşımıştı. Dizinin finalinde ise Ela’yı sevdiği kişinin dövdüğü ortaya çıkmıştı. Seyirciler ise İlker ve Ela’nın aşkından dolayı onların birlikte olmasını hem istiyor hem de ortada bir şiddet olduğu için istemiyorlardı. Sevilen dizinin vedası ardından Hülya Avşar ise ilk kez konuştu. Peki, neler dedi?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.