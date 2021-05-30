Haberler Ankara Haberler Ankara
- 30 May 2021 - 15:24 G: 30 May 2021 - 15:35

Masumiyet Dizisi Yeniden Başlayacak mı? Masumiyet’in Hale’si Hülya Avşar İlk Kez Açıkladı! Umut Kapıları Aralandı! “Hadi Be Acun!”

FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Masumiyet dizisi kısa bir süre önce ekranlara veda etmişti. Ani bir vedayla ekranlara veda eden Masumiyet dizisi, seyircisinden de tepki almıştı. Seyirciler dizinin devam etmesini isteyen seyircilere ise Hülya Avşar’dan umut ışıkları yandı. Peki, Masumiyet dizisi yeniden başlayacak mı?

Başrollerinde Hülya Avşar, Deniz Çakır, Mehmet Aslantuğ, Serkay Tütüncü, Deniz Işın ve İlayda Alişan gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı başarılı dizide, 19 yaşına basan Ela isimli bir genç kızın acı ve entrika dolu aşk hikayesi anlatılıyordu. Babasının patronuna aşık olan Ela, İlker’in nişanlı olmasına rağmen ona saplantılı bir aşk yaşıyordu.

19 yaş gününde İlker’den çok feci bir şiddet gören Ela, konuyu mahkemeye taşımıştı. Dizinin finalinde ise Ela’yı sevdiği kişinin dövdüğü ortaya çıkmıştı. Seyirciler ise İlker ve Ela’nın aşkından dolayı onların birlikte olmasını hem istiyor hem de ortada bir şiddet olduğu için istemiyorlardı. Sevilen dizinin vedası ardından Hülya Avşar ise ilk kez konuştu. Peki, neler dedi?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>>

30 May 2021 - 15:24 Ankara- Yaşam

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Bir Zamanlar Çukurova’nın Züleyha’sı Bikinisiyle Yaktı Geçti! Bir Bakan Bir Daha Bakıyor! Milyonlar Mest Oldu! “Aman Demir Görmesin!” mask
Bir Zamanlar Çukurova’nın Züleyha’sı Bikinisiyle Yaktı Geçti! Bir Bakan Bir Daha Bakıyor! Milyonlar Mest Oldu! “Aman Demir Görmesin!”
Masumlar Apartmanı Dizisindeki Ayrılığın Sebebi Ortaya Çıktı! Kavga Ettiği Ortaya Atılmıştı, İşin Aslı Değişti! Kimse Buna İhtimal Vermiyordu Ama… mask
Masumlar Apartmanı Dizisindeki Ayrılığın Sebebi Ortaya Çıktı! Kavga Ettiği Ortaya Atılmıştı, İşin Aslı Değişti! Kimse Buna İhtimal Vermiyordu Ama…
Camdaki Kız Dizisinin Finalinde Neler Olacak Ortaya Çıktı! Hikayenin Sonu Seyirciyi Televizyondan Soğutacak! Meğer Sedat, Nalan’ı… mask
Camdaki Kız Dizisinin Finalinde Neler Olacak Ortaya Çıktı! Hikayenin Sonu Seyirciyi Televizyondan Soğutacak! Meğer Sedat, Nalan’ı…
Kardeşlerim Dizisi Nerede Hangi Semtte Çekiliyor? Kardeşlerim Dizisindeki Ev Nerede? Kardeşlerim Dizisi Hangi Okulda Çekiliyor? mask
Kardeşlerim Dizisi Nerede Hangi Semtte Çekiliyor? Kardeşlerim Dizisindeki Ev Nerede? Kardeşlerim Dizisi Hangi Okulda Çekiliyor?
Savaşçı Dizisi Ankara’da Nerede Çekiliyor? Savaşçı Dizisinin Çekildiği Yer Neresi? mask
Savaşçı Dizisi Ankara’da Nerede Çekiliyor? Savaşçı Dizisinin Çekildiği Yer Neresi?
Acun Hangi Ülkelerde Survivor Yapıyor? 2021 Acun Kaç Tane Survivor Yapıyor… mask
Acun Hangi Ülkelerde Survivor Yapıyor? 2021 Acun Kaç Tane Survivor Yapıyor…
Savaşçı Dizisini Yok Olmaktan Kurtaracak Tek İsim: Kağan Bozok! Yeniden Savaşçı Dizisine Dönüyor mu? Reytingler Dibe Çakıldı, Eski Halinden Eser Yok! mask
Savaşçı Dizisini Yok Olmaktan Kurtaracak Tek İsim: Kağan Bozok! Yeniden Savaşçı Dizisine Dönüyor mu? Reytingler Dibe Çakıldı, Eski Halinden Eser Yok!
Menajerimi Ara 39. Bölüm Full İzle Star TV! 30 Mayıs 2021 Menajerimi Ara Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Menajerimi Ara 39. Bölüm Full İzle Star TV! 30 Mayıs 2021 Menajerimi Ara Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Kefaret Dizisi 28. Bölüm Full İzle Star Tv! 30 Mayıs 2021 Kefaret Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Kefaret Dizisi 28. Bölüm Full İzle Star Tv! 30 Mayıs 2021 Kefaret Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Kardeşlerim 15. Bölüm Full İzle! 29 Mayıs 2021kardeşlerim Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Kardeşlerim 15. Bölüm Full İzle! 29 Mayıs 2021kardeşlerim Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Masumlar Apartmanı Dizisindeki Ayrılığın Sebebi Ortaya Çıktı! Kavga Ettiği Ortaya Atılmıştı, İşin Aslı Değişti! Kimse Buna İhtimal Vermiyordu Ama… mask
Masumlar Apartmanı Dizisindeki Ayrılığın Sebebi Ortaya Çıktı! Kavga Ettiği Ortaya Atılmıştı, İşin Aslı Değişti! Kimse Buna İhtimal Vermiyordu Ama…
Masumiyet Dizisi Yeniden Başlayacak mı? Masumiyet’in Hale’si Hülya Avşar İlk Kez Açıkladı! Umut Kapıları Aralandı! “Hadi Be Acun!” mask
Masumiyet Dizisi Yeniden Başlayacak mı? Masumiyet’in Hale’si Hülya Avşar İlk Kez Açıkladı! Umut Kapıları Aralandı! “Hadi Be Acun!”
Ramo’nun Şerif’i Diziyi Neden Kabul Ettiğini İlk Kez Açıkladı! Haksızlık Uğruna Final Yapmıştı, Milyonlar Şok İçerisinde Kaldı! Meğer Şerif… mask
Ramo’nun Şerif’i Diziyi Neden Kabul Ettiğini İlk Kez Açıkladı! Haksızlık Uğruna Final Yapmıştı, Milyonlar Şok İçerisinde Kaldı! Meğer Şerif…
Esra Erol’da Muhtar Kıyameti! Sadece 1 Haftada Başına Gelmeyen Bela Kalmadı! Esra Erol “Dalga Geçti!” Stüdyo Hop İndi Hop Kalktı! mask
Esra Erol’da Muhtar Kıyameti! Sadece 1 Haftada Başına Gelmeyen Bela Kalmadı! Esra Erol “Dalga Geçti!” Stüdyo Hop İndi Hop Kalktı!
Acun Ilıcalı İçin TV8’in Hiçbir Anlamı Kalmadı! TV8’i Satıyor Mu? Sadece O Alana Yönelmeye Karar Verdi! Parayı Bastı, Orayı Satın Aldı mask
Acun Ilıcalı İçin TV8’in Hiçbir Anlamı Kalmadı! TV8’i Satıyor Mu? Sadece O Alana Yönelmeye Karar Verdi! Parayı Bastı, Orayı Satın Aldı
1 Haziran Okullar Açılacak Mı? 1 Haziran Okullar Kapanıyor Mu? mask
1 Haziran Okullar Açılacak Mı? 1 Haziran Okullar Kapanıyor Mu?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status