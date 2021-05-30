Bir Zamanlar Çukurova’nın Züleyha’sı Bikinisiyle Yaktı Geçti! Bir Bakan Bir Daha Bakıyor! Milyonlar Mest Oldu! “Aman Demir Görmesin!”
ATV ekranlarının popüler dizilerinden biri olan Bir Zamanlar Çukurova’da ilk bölümden beri yer alan ve Züleyha karakterine hayat veren Hilal Altınbilek, dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Dizinin sezon finali için çekimleri tamamlayan başarılı oyuncu Hilal Altınbilek, soluğu dinlenmek ve tatilini yapmak adına Bodrum’da aldı.
Siyah bikinisiyle görenleri kendisine hayran bırakan Altınbilek’e ise bir bakan bir daha baktı. İnce beli ve düzgün fiziğiyle gündeme gelen Bir Zamanlar Çukurova’nın Züleyha’sına ise dizide eşi rolünde yer alan ve çok sevilen karakter Demir için “Aman Züleyha, Demir görmesin” yorumları yapıldı.
Bodrum’un tadını çıkaran başarılı oyuncu dikkatleri üzerine çekerken; fiziğinin düzgünlüğünü de koruduğunu gösterdi. 30 yaşındaki güzel oyuncu sık sık gündeme yüz güzelliği ve tarzıyla gelirken bikinili fotoğrafları ise sosyal medyayı ve magazin dünyasını salladı. Peki, Hilal Altınbilek’in oldukça çekici olan bikinili pozları nelerdi?
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>>
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.