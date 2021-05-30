Bir Zamanlar Çukurova’nın Züleyha’sı Bikinisiyle Yaktı Geçti! Bir Bakan Bir Daha Bakıyor! Milyonlar Mest Oldu! “Aman Demir Görmesin!”

Siyah bikinisiyle görenleri kendisine hayran bırakan Altınbilek’e ise bir bakan bir daha baktı. İnce beli ve düzgün fiziğiyle gündeme gelen Bir Zamanlar Çukurova’nın Züleyha’sına ise dizide eşi rolünde yer alan ve çok sevilen karakter Demir için “Aman Züleyha, Demir görmesin” yorumları yapıldı.

Bodrum’un tadını çıkaran başarılı oyuncu dikkatleri üzerine çekerken; fiziğinin düzgünlüğünü de koruduğunu gösterdi. 30 yaşındaki güzel oyuncu sık sık gündeme yüz güzelliği ve tarzıyla gelirken bikinili fotoğrafları ise sosyal medyayı ve magazin dünyasını salladı. Peki, Hilal Altınbilek’in oldukça çekici olan bikinili pozları nelerdi?



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