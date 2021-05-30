Survivor Batuhan’ın Dünyası Başına Yıkılacak! Acı Haber Duyuldu, Acun Ilıcalı Şimdi Ne Yapacak? Yarışmadan Çekilebilir…

Acun Medya tarafından ekranlara getirilen yarışmada bulunan Batuhan Karaca’nın sevenleri giderek artıyor. Yarışmadaki duruşu ve kişiliğiyle çok sevilen Batuhan Karacakaya, dikkatleri üzerine çekmeyi her bölümde daha çok artırıyor.

Aşk-ı Memnu dizisiyle Türkiye’ye kendisini tanıtan daha sonra Diriliş Ertuğrul, Aşk Tesadüfleri Sever, Dersimiz: Atatürk gibi birbirinden başarılı yapımlarda bulunan Batuhan Karacakaya, Survivor yarışmasında da adından bahsettiriyor. Yarışmanın ilk zamanlarındaki düşük performansını artıran Batuhan, şimdilerde “Şampiyon” olarak anılan isimlerden birisi oluyor! Peki, Batuhan’a acı haber verilecek mi?



Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>>

