Haberler Ankara Haberler Ankara
- 30 May 2021 - 16:58 G: 30 May 2021 - 17:11

Survivor Batuhan’ın Dünyası Başına Yıkılacak! Acı Haber Duyuldu, Acun Ilıcalı Şimdi Ne Yapacak? Yarışmadan Çekilebilir…

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’un Kırmızı takımında yer alan Batuhan’ın dünyası başına yıkılacak! Sevilen ismin acı haberi duyuldu. Acun Ilıcalı’nın ise bu durumu nasıl söyleyeceğini merak konusu oldu. Tüm bunların yanında Batuhan’ın yarışmadan bu acı haberle birlikte çekilme durumu konuşulmaya başlandı!

Acun Medya tarafından ekranlara getirilen yarışmada bulunan Batuhan Karaca’nın sevenleri giderek artıyor. Yarışmadaki duruşu ve kişiliğiyle çok sevilen Batuhan Karacakaya, dikkatleri üzerine çekmeyi her bölümde daha çok artırıyor.

Aşk-ı Memnu dizisiyle Türkiye’ye kendisini tanıtan daha sonra Diriliş Ertuğrul, Aşk Tesadüfleri Sever, Dersimiz: Atatürk gibi birbirinden başarılı yapımlarda bulunan Batuhan Karacakaya, Survivor yarışmasında da adından bahsettiriyor. Yarışmanın ilk zamanlarındaki düşük performansını artıran Batuhan, şimdilerde “Şampiyon” olarak anılan isimlerden birisi oluyor! Peki, Batuhan’a acı haber verilecek mi?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>>

30 May 2021 - 16:58 Antalya- Yaşam

# SURVİVOR 2021 İLE İLİŞKİLİ:
Acun Ilıcalı’nın Sağ Kolu O İsim İçin Methiye Dizdi! Şampiyon Belli Oldu, Yarışmanın Devamına Gerek Kalmadı! Öyle Şeyler Dedi Ki… mask
Acun Ilıcalı’nın Sağ Kolu O İsim İçin Methiye Dizdi! Şampiyon Belli Oldu, Yarışmanın Devamına Gerek Kalmadı! Öyle Şeyler Dedi Ki…
Survivor Yarışmasına O İsim Yeniden Dönüyor! Acun Ilıcalı Resmen Duyurdu! Poyraz, Batuhan Hikaye Olacak! Adanın Altını Üstüne Getirecek! mask
Survivor Yarışmasına O İsim Yeniden Dönüyor! Acun Ilıcalı Resmen Duyurdu! Poyraz, Batuhan Hikaye Olacak! Adanın Altını Üstüne Getirecek!
Survivor Dora Yarışmadan Çekilme Kararı Mı Aldı? Acun Ilıcalı Resmen Baygınlık Geçirdi! Konsey Birbirine Girdi, Ayşe Araya Girdi! Ada Karışıyor! mask
Survivor Dora Yarışmadan Çekilme Kararı Mı Aldı? Acun Ilıcalı Resmen Baygınlık Geçirdi! Konsey Birbirine Girdi, Ayşe Araya Girdi! Ada Karışıyor!
Survivor Çağrı’dan İsmail Batuhan İtirafı! Gündem Skandal Bir Şekilde Değişti! Meğer Adada İki İsim… mask
Survivor Çağrı’dan İsmail Batuhan İtirafı! Gündem Skandal Bir Şekilde Değişti! Meğer Adada İki İsim…
Survivor İsmail’in Skandal Videosu Ortaya Çıktı! Görenler Tanımakta Zorluk Çekti, Sözleri Şok Etkisi Yarattı! “Asla Sevinmiyorum!” mask
Survivor İsmail’in Skandal Videosu Ortaya Çıktı! Görenler Tanımakta Zorluk Çekti, Sözleri Şok Etkisi Yarattı! “Asla Sevinmiyorum!”
Survivor Reşat, Gönüllüler Takımının Gerçek Yüzlerini Anlattı! Dora ve Ayşe İçin Skandal Sözlere Yer Verdi! Meğer İki İsim… mask
Survivor Reşat, Gönüllüler Takımının Gerçek Yüzlerini Anlattı! Dora ve Ayşe İçin Skandal Sözlere Yer Verdi! Meğer İki İsim…
Acun Hangi Ülkelerde Survivor Yapıyor? 2021 Acun Kaç Tane Survivor Yapıyor… mask
Acun Hangi Ülkelerde Survivor Yapıyor? 2021 Acun Kaç Tane Survivor Yapıyor…
Survivor 2021 Tek Parça 29 Mayıs 2021 Cumartesi Son Bölüm Canlı İzle! Survivor 2021 Dokunulmazlık Oyununu Kim Kazandı? mask
Survivor 2021 Tek Parça 29 Mayıs 2021 Cumartesi Son Bölüm Canlı İzle! Survivor 2021 Dokunulmazlık Oyununu Kim Kazandı?
Survivor Yarışmasında Salı Sallanacak! Acun Ilıcalı Yarışmacıları Bomba Gibi Patlattı! Kimse Bundan Memnun Değil! Yarışmadan Çekilmeleri An Meselesi… mask
Survivor Yarışmasında Salı Sallanacak! Acun Ilıcalı Yarışmacıları Bomba Gibi Patlattı! Kimse Bundan Memnun Değil! Yarışmadan Çekilmeleri An Meselesi…
Ayşe Yüksel Kimdir? Survivor Ayşe Kaç Yaşında, Nereli, Evli Mi? mask
Ayşe Yüksel Kimdir? Survivor Ayşe Kaç Yaşında, Nereli, Evli Mi?
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
İbrahim Tatlıses’in Oğlundan İbo Show Açıklaması! Neden Katılmadığını İlk Kez Açıkladı! Perde Arkasındaki Sır... mask
İbrahim Tatlıses’in Oğlundan İbo Show Açıklaması! Neden Katılmadığını İlk Kez Açıkladı! Perde Arkasındaki Sır...
Baraj Dizisinin Nehir’i Sevgilisiyle Şoka Uğrattı! Gölgelerin Arasından Paylaştı, Olay Yarattı! Takipçisini Kırmadı, Sosyal Medya Karıştı! mask
Baraj Dizisinin Nehir’i Sevgilisiyle Şoka Uğrattı! Gölgelerin Arasından Paylaştı, Olay Yarattı! Takipçisini Kırmadı, Sosyal Medya Karıştı!
Özcan Deniz Aşkını Açıklayınca Sanal Linçe Uğradı! Sosyal Medya Çalkalandı! “İstanbullu Gelin’deki Faruk Değil Bu!” mask
Özcan Deniz Aşkını Açıklayınca Sanal Linçe Uğradı! Sosyal Medya Çalkalandı! “İstanbullu Gelin’deki Faruk Değil Bu!”
Hande Erçel’den İlan-ı Aşk! Kıpkırmızı Kesildi, Cevap Veremedi! Öyle Sorular Soruldu Ki, Utançtan Yerin Dibine Girdi! mask
Hande Erçel’den İlan-ı Aşk! Kıpkırmızı Kesildi, Cevap Veremedi! Öyle Sorular Soruldu Ki, Utançtan Yerin Dibine Girdi!
Demet Özdemir İçin Cepler Boşaltıldı! Parayı Hiçe Saydı, Kesenin Ağzını Açtıkça Açtı! Sadece 1 Hafta İçin Servet Ödedi! Tam Tamına… mask
Demet Özdemir İçin Cepler Boşaltıldı! Parayı Hiçe Saydı, Kesenin Ağzını Açtıkça Açtı! Sadece 1 Hafta İçin Servet Ödedi! Tam Tamına…
Ramo’nun Şerif’i Diziyi Neden Kabul Ettiğini İlk Kez Açıkladı! Haksızlık Uğruna Final Yapmıştı, Milyonlar Şok İçerisinde Kaldı! Meğer Şerif… mask
Ramo’nun Şerif’i Diziyi Neden Kabul Ettiğini İlk Kez Açıkladı! Haksızlık Uğruna Final Yapmıştı, Milyonlar Şok İçerisinde Kaldı! Meğer Şerif…
Acun Ilıcalı İçin TV8’in Hiçbir Anlamı Kalmadı! TV8’i Satıyor Mu? Sadece O Alana Yönelmeye Karar Verdi! Parayı Bastı, Orayı Satın Aldı mask
Acun Ilıcalı İçin TV8’in Hiçbir Anlamı Kalmadı! TV8’i Satıyor Mu? Sadece O Alana Yönelmeye Karar Verdi! Parayı Bastı, Orayı Satın Aldı
İbo Show Devri Kapanıyor Mu? En Yakın Arkadaşıydı... Mehmet Ali Erbil Reytinglerin Tozunu Alacak! O İsimle Birlikte… mask
İbo Show Devri Kapanıyor Mu? En Yakın Arkadaşıydı... Mehmet Ali Erbil Reytinglerin Tozunu Alacak! O İsimle Birlikte…
A101 ve BİM Markette Satışlar Durduruldu! Devlet Konuya El Atınca O Market İndirimini Yaptı! Eviniz, Dolaplarınız Dolup Taşacak! Sadece 15 Lira… mask
A101 ve BİM Markette Satışlar Durduruldu! Devlet Konuya El Atınca O Market İndirimini Yaptı! Eviniz, Dolaplarınız Dolup Taşacak! Sadece 15 Lira…
Buse Varol’dan İnanılmaz Tatil Pozları Gelmeye Başladı! Önce Sansürsüz Sonra Sansürlü! mask
Buse Varol’dan İnanılmaz Tatil Pozları Gelmeye Başladı! Önce Sansürsüz Sonra Sansürlü!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
İbrahim Tatlıses’in Oğlundan Skandal İbo Show Açıklaması! Neden Katılmadığını İlk Kez Açıkladı! Perde Arkasındaki Sır Tepkilere Neden Oldu! mask
İbrahim Tatlıses’in Oğlundan Skandal İbo Show Açıklaması! Neden Katılmadığını İlk Kez Açıkladı! Perde Arkasındaki Sır Tepkilere Neden Oldu!
Baraj Dizisinin Nehir’i Sevgilisiyle Şoka Uğrattı! Gölgelerin Arasından Paylaştı, Olay Yarattı! Takipçisini Kırmadı, Sosyal Medya Karıştı! mask
Baraj Dizisinin Nehir’i Sevgilisiyle Şoka Uğrattı! Gölgelerin Arasından Paylaştı, Olay Yarattı! Takipçisini Kırmadı, Sosyal Medya Karıştı!
Savaşçı Dizisinde Ortalık Savaş Alanına Döndü! Tamer Karadağlı’nın Gidişi Her Şeyi Mahvetti! Dizi Finale Teğet Geçiyor! Tek Bir Şansları Kaldı! mask
Savaşçı Dizisinde Ortalık Savaş Alanına Döndü! Tamer Karadağlı’nın Gidişi Her Şeyi Mahvetti! Dizi Finale Teğet Geçiyor! Tek Bir Şansları Kaldı!
Özcan Deniz Aşkını Açıklayınca Sanal Linçe Uğradı! Sosyal Medya Çalkalandı! “İstanbullu Gelin’deki Faruk Değil Bu!” mask
Özcan Deniz Aşkını Açıklayınca Sanal Linçe Uğradı! Sosyal Medya Çalkalandı! “İstanbullu Gelin’deki Faruk Değil Bu!”
Hande Erçel’den İlan-ı Aşk! Kıpkırmızı Kesildi, Cevap Veremedi! Öyle Sorular Soruldu Ki, Utançtan Yerin Dibine Girdi! mask
Hande Erçel’den İlan-ı Aşk! Kıpkırmızı Kesildi, Cevap Veremedi! Öyle Sorular Soruldu Ki, Utançtan Yerin Dibine Girdi!
Demet Özdemir İçin Cepler Boşaltıldı! Parayı Hiçe Saydı, Kesenin Ağzını Açtıkça Açtı! Sadece 1 Hafta İçin Servet Ödedi! Tam Tamına… mask
Demet Özdemir İçin Cepler Boşaltıldı! Parayı Hiçe Saydı, Kesenin Ağzını Açtıkça Açtı! Sadece 1 Hafta İçin Servet Ödedi! Tam Tamına…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status