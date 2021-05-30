Survivor Batuhan’ın Dünyası Başına Yıkılacak! Acı Haber Duyuldu, Acun Ilıcalı Şimdi Ne Yapacak? Yarışmadan Çekilebilir…
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’un Kırmızı takımında yer alan Batuhan’ın dünyası başına yıkılacak! Sevilen ismin acı haberi duyuldu. Acun Ilıcalı’nın ise bu durumu nasıl söyleyeceğini merak konusu oldu. Tüm bunların yanında Batuhan’ın yarışmadan bu acı haberle birlikte çekilme durumu konuşulmaya başlandı!
Acun Medya tarafından ekranlara getirilen yarışmada bulunan Batuhan Karaca’nın sevenleri giderek artıyor. Yarışmadaki duruşu ve kişiliğiyle çok sevilen Batuhan Karacakaya, dikkatleri üzerine çekmeyi her bölümde daha çok artırıyor.
Aşk-ı Memnu dizisiyle Türkiye’ye kendisini tanıtan daha sonra Diriliş Ertuğrul, Aşk Tesadüfleri Sever, Dersimiz: Atatürk gibi birbirinden başarılı yapımlarda bulunan Batuhan Karacakaya, Survivor yarışmasında da adından bahsettiriyor. Yarışmanın ilk zamanlarındaki düşük performansını artıran Batuhan, şimdilerde “Şampiyon” olarak anılan isimlerden birisi oluyor! Peki, Batuhan’a acı haber verilecek mi?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.