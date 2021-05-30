Hande Erçel’den İlan-ı Aşk! Kıpkırmızı Kesildi, Cevap Veremedi! Öyle Sorular Soruldu Ki, Utançtan Yerin Dibine Girdi!

Sen Çal Kapımı dizisinin final yapmasıyla birlikte Maldivler’e tatile giden Hande Erçel ve Kerem Bürsin, tatil dönüşünde ise el ele objektiflere yakalanmışlardı. El ele yakalandıktan sonra sosyal medya hesapları üzerinden paylaşım yaparak aşklarını duyuran Hande Erçel ve Kerem Bürsin, şok etkisi yaratmıştı.

Kısa bir süre önce Beren Saat ve Kenan Doğulu ikilisinin yanında gözüken ikilinin samimi pozları ise gözlerden kaçmamıştı. Sarmaş dolaş olan ikilinin setteki halleri merak edilirken; Hande Erçel, muhabirlerin sorularına tek tek yanıt verdi. İlk kez bu kadar net konuşan başarılı isim Kerem Bürsin sorularında ise utanarak cevap verdi!



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