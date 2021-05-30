Hande Erçel’den İlan-ı Aşk! Kıpkırmızı Kesildi, Cevap Veremedi! Öyle Sorular Soruldu Ki, Utançtan Yerin Dibine Girdi!
Sen Çal Kapımı dizisinin en sevilen isimlerinden olan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyorken, Hande Erçel’den ilan-ı aşk sonunda geldi. Sevgilisi Kerem Bürsin hakkında sorulan sorular karşısında; “Yine beni utandırıyorsunuz. Bu soruları geçsek mi?” yanıtını veren Hande Erçel, kıpkırmızı kesildi! Muhabirlerin soruları karşısında yerin dibine girecek kadar utanan Hande Erçel, şok açıklamalara değindi!
Sen Çal Kapımı dizisinin final yapmasıyla birlikte Maldivler’e tatile giden Hande Erçel ve Kerem Bürsin, tatil dönüşünde ise el ele objektiflere yakalanmışlardı. El ele yakalandıktan sonra sosyal medya hesapları üzerinden paylaşım yaparak aşklarını duyuran Hande Erçel ve Kerem Bürsin, şok etkisi yaratmıştı.
Kısa bir süre önce Beren Saat ve Kenan Doğulu ikilisinin yanında gözüken ikilinin samimi pozları ise gözlerden kaçmamıştı. Sarmaş dolaş olan ikilinin setteki halleri merak edilirken; Hande Erçel, muhabirlerin sorularına tek tek yanıt verdi. İlk kez bu kadar net konuşan başarılı isim Kerem Bürsin sorularında ise utanarak cevap verdi!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.