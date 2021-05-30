Özcan Deniz Aşkını Açıklayınca Sanal Linçe Uğradı! Sosyal Medya Çalkalandı! “İstanbullu Gelin’deki Faruk Değil Bu!”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Özcan Deniz, sanal linçe uğradı. Kendisinden 20 yaşı aşkın küçük sevgilisine yazdıklarıyla gündeme düşen Deniz’e ise “Genç kızlar bunu İstanbullu Gelin’deki Faruk’la karıştırıyor ben söyleyeyim” yorumları yapıldı. Birçok kişi ise aradaki yaş farkını ön plana sürerek, “Mide bulandırıcı” olduğunu öne sürdü.
Eski eşi Feyza Aktan’la davalık olan başarılı oyuncu, uzun bir süre davadan dolayı gündemden düşmemişti. Feyza Aktan ise kısa bir süre önce bir açıklama yaparak sosyal medya hesabından duyurmuştu.
Özcan Deniz ise 26 yaşındaki İranlı modacı Samar Dadgar ile aşk yaşadığını resmen duyurdu. Aşk sözlerini sıralayan Özcan, tepkilerin nedeni oldu. Gain platformunda yayınlanan Senkron dizisinde eski eşi Feyza Aktan ile birlikte oynayan başarılı oyuncunun dizideki şiddet görselleri de sosyal medyada yankılanmıştı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.