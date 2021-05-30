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- 30 May 2021 - 19:27 G: 30 May 2021 - 19:31

Savaşçı Dizisinde Ortalık Savaş Alanına Döndü! Tamer Karadağlı’nın Gidişi Her Şeyi Mahvetti! Dizi Finale Teğet Geçiyor! Tek Bir Şansları Kaldı!

FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden birisi olan Savaşçı dizisinde ortalık savaş alanında döndü! Dizide Albay Oktay Göktürk’e hayat veren Tamer Karadağlı, 6 bölümlük anlaşmasının bitmesiyle birlikte ekranlara veda etmişti. Dizinin demir taşlarından olan Tamer Karadağlı’nın bu vedası ise dizinin daha çok dibe çekilmesine neden olmuştu.

Çocuklar Duymasın dizisindeki Haluk karakterinden oldukça farklı olan Albay Oktay Göktürk karakterini başarıyla canlandıran Tamer Karadağlı, milyonların dikkatini üzerine çekmişti. Diziden ayrılması ise Savaşçı dizisinde her şeyi mahvetti. Finale doğru ilerleyen Savaşçı dizisinin ise sadece 1 bölümlük şansları kaldı!

99 bölüm yayınlandıktan sonra ekranlara ani bir şekilde veda eden Savaşçı dizisinin ardından birçok isimde diziye veda etmişti. Dizide Kağan Bozok karakterine hayat veren Berk Oktay ise Savaşçı dizisinin ardından Yasak Elma dizisine geçerek, sevenlerini şaşırtmıştı. Diziye ise Tamer Karadağlı gibi güçlü bir isim Berk Oktay’ın diziden ayrılmasıyla birlikte alınmıştı.

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30 May 2021 - 19:27 Ankara- Yaşam

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