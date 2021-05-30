Baraj Dizisinin Nehir’i Sevgilisiyle Şoka Uğrattı! Gölgelerin Arasından Paylaştı, Olay Yarattı! Takipçisini Kırmadı, Sosyal Medya Karıştı!

Sevilen oyunculardan biri olan Biran Damla Yılmaz, Kırgın Çiçekler isimli dizide göstermiş olduğu oyunculuk performansıyla birçok yapımcının dikkatini çekmişti. En son Baraj dizisinde rol alan başarılı oyuncu, Nehir karakteriyle ününe ün kattı. Başarılı oyunculuk performansının hemen yanında özel hayatıyla da gündeme bomba gibi düşen başarılı isim, “yok artık” dedirtti.

Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan isimler arasında yerini alan Biran Damla Yılmaz, takipçilerinden gelen soruları cevapladı. Bir takipçisinin kendisine sorduğu soruya ise gölgelerle cevap veren Yılmaz’ın hayranları heyecan dolu anlar yaşadı! Peki, Biran Damla Yılmaz’ın yeni sevgilisi kim?



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