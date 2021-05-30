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- 30 May 2021 - 19:54 G: 30 May 2021 - 20:06

Baraj Dizisinin Nehir’i Sevgilisiyle Şoka Uğrattı! Gölgelerin Arasından Paylaştı, Olay Yarattı! Takipçisini Kırmadı, Sosyal Medya Karıştı!

FOX TV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Baraj dizisinde Nehir karakterine hayat veren Biran Damla Yılmaz, sevgilisiyle milyonları şoka uğrattı! Gölgelerin arasından paylaşım yaparak olay yaratan Yılmaz, takipçisini kırmadı ama sosyal medyayı karıştırdı! Şimdilerde Sıla ile doludizgin bir aşk yaşayan İlker Kaleli’yle kısa süren aşkının ardından yeni bir aşka yelken açan başarılı oyuncu dikkatleri üzerine çekti.

Sevilen oyunculardan biri olan Biran Damla Yılmaz, Kırgın Çiçekler isimli dizide göstermiş olduğu oyunculuk performansıyla birçok yapımcının dikkatini çekmişti. En son Baraj dizisinde rol alan başarılı oyuncu, Nehir karakteriyle ününe ün kattı. Başarılı oyunculuk performansının hemen yanında özel hayatıyla da gündeme bomba gibi düşen başarılı isim, “yok artık” dedirtti.

Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan isimler arasında yerini alan Biran Damla Yılmaz, takipçilerinden gelen soruları cevapladı. Bir takipçisinin kendisine sorduğu soruya ise gölgelerle cevap veren Yılmaz’ın hayranları heyecan dolu anlar yaşadı! Peki, Biran Damla Yılmaz’ın yeni sevgilisi kim?

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30 May 2021 - 19:54 Ankara- Magazin

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