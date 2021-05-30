İbrahim Tatlıses’in Oğlundan İbo Show Açıklaması! Neden Katılmadığını İlk Kez Açıkladı! Perde Arkasındaki Sır...
STAR TV ekranlarının parlayan yıldızı İbo Show’un son bölümü dün akşam ekranlara geldi. Birbirinden özel konukları misafir olarak ağırlayan İbrahim Tatlıses’in oğlu ise skandal açıklamasına yer verdi. İbo Show’a neden hiç katılmadığını ilk kez açıklayan başarılı müzisyen tepkilerin nedeni oldu.
Kısa bir süre önce Yasemin Şefkatli ile düğün öncesi balayı tatiline giden İdo, hayranlarını şoka uğratmıştı. Bunun hakkında ise "Düğün öncesi demeyelim de kafa dağıtmak için Çeşme'ye geldik. İşlerimiz var. Biraz dinlenip geri döneceğiz. Yasemin hanım tatil ısmarladı" sözlerini dile getirdi. Sevilen şarkıcı daha sonra ise çalışmaları hakkında detayları değindi.
Evlilik telaşında olan ikili pandemiden dolayı sürekli olarak düğün tarihlerini değiştirmek zorunda kalıyorlardı. Tanıdıkları herkesi yanlarında isteyen İdo ve Yasemin Şefkatli ise sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekiyorlar. Peki, İdo neden hiç İbo Show’a katılmadı? İşte merak edilen tüm detaylar…
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.