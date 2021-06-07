Masumlar Apartmanı Safiye Çileden Çıktı! Öyle Bir Şey Denildi Ki, Sinirden Yerinde Duramadı! Ortalık Çok Fena Karıştı!
TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Masumlar Apartmanı dizisinde Safiye karakterine hayat veren başarılı oyuncu, hakkında yapılan haberler karşısında küplere bindi! Sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yapan Ezgi Mola, çılgına döndüğünü bir kez daha gösterdi. Peki, Ezgi Mola hakkında nasıl bir haber yapıldı?
Masumlar Apartmanı dizisinde Merve Dizdar, Farah Zeynep Abdullah ve Birkan Sokullu’yla başrol paylaşan Ezgi Mola, dizide Safiye karakteriyle ön plana çıkıyor. Temizlik hastası bir kadına hayat veren Ezgi Mola, göstermiş olduğu performansla gözleri dolduruyor.
Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan güzel oyuncu, kısa bir süre önce marka çıkardığını duyurmuştu. Sevenleri ise markasının ürünlerine bakmak isteyince fiyatları karşısında büyük bir şok yaşamışlardı. Oldukça pahalı fiyatlara satışa sunulan ürünlere karşılık olarak ise Ezgi Mola’ya tepkiler gelmişti. Kısa bir süre önce ise Ezgi Mola hakkında skandal bir haber sosyal medyada yayılmıştı!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.