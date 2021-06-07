Masumlar Apartmanı Safiye Çileden Çıktı! Öyle Bir Şey Denildi Ki, Sinirden Yerinde Duramadı! Ortalık Çok Fena Karıştı!

Masumlar Apartmanı dizisinde Merve Dizdar, Farah Zeynep Abdullah ve Birkan Sokullu’yla başrol paylaşan Ezgi Mola, dizide Safiye karakteriyle ön plana çıkıyor. Temizlik hastası bir kadına hayat veren Ezgi Mola, göstermiş olduğu performansla gözleri dolduruyor.

Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan güzel oyuncu, kısa bir süre önce marka çıkardığını duyurmuştu. Sevenleri ise markasının ürünlerine bakmak isteyince fiyatları karşısında büyük bir şok yaşamışlardı. Oldukça pahalı fiyatlara satışa sunulan ürünlere karşılık olarak ise Ezgi Mola’ya tepkiler gelmişti. Kısa bir süre önce ise Ezgi Mola hakkında skandal bir haber sosyal medyada yayılmıştı!



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