Acun Ilıcalı’nın Sağ Kolu İstifa Mı Etti? Acun Ilıcalı’ya Rest Çekti, Bundan Sonra Yapmayacağını Duyurdu! Milyonlar Şok İçerisinde Kaldı! Neler Oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada da 3 kez yarışan ve başarısıyla gözleri dolduran isim, şimdilerde Survivor Panorama koltuğunda oturuyor. Birbirinden özel açıklamalar yaparak dikkatleri üzerine çeken başarılı isim attığı tweet’le birlikte birçok iddiayı gün yüzüne çıkartı! Peki, neler oluyor?

Survivor yarışmasının 2010, 2015 ve 2018 yıllarında yarışan, şampiyonluğu kıl payı kaçıran, isim şok etkisi yarattı. Kimi istifa ettiğini dile getirirken kimi ise Survivor 2022’in All Star koltuğunda oturacağı hakkında yorumlar yapamaya başladı. Milyonları ikiye ayıran bu olay sosyal medyada ise çalkalandı! İşte gelen o paylaşım!



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