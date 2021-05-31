Çukur Oyuncuları Ne Kadar Para Kazanıyor? Burak Dakak, Cumali, Vartolu Ve Koçovalı Bölüm Başı Ne Kadar Alıyor?
Oyunculuk performanslarıyla gündemden bir türlü düşmeyen Çukur, ekranlara veda etmek için geri sayıma başladı. Çukur izleyicisini üzen bu haber, Çukur dizisi hakkında daha detaylı araştırmalar yapılmasına neden oldu. Performanslarıyla baş döndürmeyi başaran Çukur dizisi oyuncularının ne kadar para kazandığı ise seyircisi tarafından merak edilmeye başlandı. Çukur oyuncuları ne kadar para kazanıyor? Burak Dakak, Cumali, Vartolu ve Koçovalı bölüm başı ne kadar alıyor? İşte, tüm ayrıntılar…
Finale son 2 kala ekranlara gelmeye hazırlanan Çukur, yeni konularla gündemleri oturmayı başarıyor. Dizinin bitecek olması izleyicisini bir hayli üzerken, bu durum dizi hakkında daha derin soruların sorulmasına neden oluyor. Dizinin nerede çekildiği ve dizi oyuncularının ne kadar aldığını merak eden Çukur izleyenleri özellikle performansıyla kendinden çok söz ettiren Aras Bulut İynemli’nin ne kadar kazandığını merak ediyor. Hiç ara vermeden çalışmak zorunda kalan oyuncular, tanınmışlıkları ve oynadıkları karakterin dizideki önceliğine göre para kazanıyor.
31 May 2021 - 14:53 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.