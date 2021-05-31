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- 31 May 2021 - 14:53 G: 31 May 2021 - 15:06

Çukur Oyuncuları Ne Kadar Para Kazanıyor? Burak Dakak, Cumali, Vartolu Ve Koçovalı Bölüm Başı Ne Kadar Alıyor?

Oyunculuk performanslarıyla gündemden bir türlü düşmeyen Çukur, ekranlara veda etmek için geri sayıma başladı. Çukur izleyicisini üzen bu haber, Çukur dizisi hakkında daha detaylı araştırmalar yapılmasına neden oldu. Performanslarıyla baş döndürmeyi başaran Çukur dizisi oyuncularının ne kadar para kazandığı ise seyircisi tarafından merak edilmeye başlandı. Çukur oyuncuları ne kadar para kazanıyor? Burak Dakak, Cumali, Vartolu ve Koçovalı bölüm başı ne kadar alıyor? İşte, tüm ayrıntılar…

Finale son 2 kala ekranlara gelmeye hazırlanan Çukur, yeni konularla gündemleri oturmayı başarıyor. Dizinin bitecek olması izleyicisini bir hayli üzerken, bu durum dizi hakkında daha derin soruların sorulmasına neden oluyor. Dizinin nerede çekildiği ve dizi oyuncularının ne kadar aldığını merak eden Çukur izleyenleri özellikle performansıyla kendinden çok söz ettiren Aras Bulut İynemli’nin ne kadar kazandığını merak ediyor. Hiç ara vermeden çalışmak zorunda kalan oyuncular, tanınmışlıkları ve oynadıkları karakterin dizideki önceliğine göre para kazanıyor.

31 May 2021 - 14:53 - Dizi Haberleri

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