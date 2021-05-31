Çukur Oyuncuları Ne Kadar Para Kazanıyor? Burak Dakak, Cumali, Vartolu Ve Koçovalı Bölüm Başı Ne Kadar Alıyor?

Finale son 2 kala ekranlara gelmeye hazırlanan Çukur, yeni konularla gündemleri oturmayı başarıyor. Dizinin bitecek olması izleyicisini bir hayli üzerken, bu durum dizi hakkında daha derin soruların sorulmasına neden oluyor. Dizinin nerede çekildiği ve dizi oyuncularının ne kadar aldığını merak eden Çukur izleyenleri özellikle performansıyla kendinden çok söz ettiren Aras Bulut İynemli’nin ne kadar kazandığını merak ediyor. Hiç ara vermeden çalışmak zorunda kalan oyuncular, tanınmışlıkları ve oynadıkları karakterin dizideki önceliğine göre para kazanıyor.