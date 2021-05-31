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- 31 May 2021 - 18:01 G: 31 May 2021 - 18:09

Survivor’da Mavi Takım Mosmor Oldu! Kırmızı Takım Sözleriyle Sıra Dayağına Çekti! Acun Ilıcalı’nın Ağzı Açık Kaldı, İnanmak İstemedi! Neler Oluyor?

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’dan mavi takımı mosmor edecek sözler kırmızı takımdan geldi. Sözleriyle adeta sıra dayağına çeken Kırmızı takım oyuncuları, Acun Ilıcalı’yı şok içerisinde kaldı. Duyduklarına inanmak istemeyen Acun Ilıcalı, soruları tekrar tekrar sordu! Peki, neler oluyor?

Her bölümde dikkatleri üzerine çeken ve seyircileri ekranlara kilitleyen Survivor yarışmasında Melis’in elenmesinden sonra iki takımda karıştırmalar yaşanmıştı. Berkay, Aleyna Çalışkan ve Aleyna Kalaycıoğlu ise Gönüllüler takımından Kırmızı takıma geçmişti. Aleynalar için bu durum çok iyi olurken Berkay ise Dora, Steven ve Poyraz gibi çok iyi anlaştığı arkadaşlarına veda etmek zorunda kalmıştı.

Dikkatleri üzerine çeken başarılı isim Berkay ise Acun Ilıcalı’nın sorusu karşısında Mavi takımı mosmor edecek bir cevap verdi. Mavi takımda bulunan isimler ise Berkay’dan duydukları karşısında bozuldular ve yüzleri düştü. Peki, Acun Ilıcalı, ne sordu da; Berkay Mavi takımı mosmor edecek cevap verdi?

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31 May 2021 - 18:01 Ankara- Yaşam

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