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- 31 May 2021 - 18:35 G: 31 May 2021 - 18:57

Survivor Batuhan’a Darbeler İnmeye Devam Ediyor! Önce Annesinden Acı Haberi Aldı, Sonra Takımından… Başından Bela Kurtulmak Bilmiyor!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da bulunan Batuhan’a darbeler inmeye devam ediyor. Kısa bir süre önce annesinden gelen haberle birlikte yıkılacağı tahmin edilen Batuhan’a bir darbede takımından geldi! Başından bela kurtulmuyorken, gözleri dolarak bir olayı açıklığa kavuşturmak istedi!

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın Kırmızı takımında bulunan Batuhan’ın annesi hakkında acı haber duyurulmuştu. Henüz Acun Ilıcalı, ortaya çıkan kötü haberi Batuhan’a duyurmadı fakat birçok kişi Batuhan’ın bu acı haber karşısında yıkılacağını dile getirmişti. Peki, Batuhan’ın annesine ne oldu?

Batuhan’ın kardeşi, Melisa Karacakaya sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaparak; annesinin koronavirüse yakalandığını duyurmuştu. Sosyal medya hesabı üzerinden, “Evet, arkadaşlar annemin Koronavirüs testi pozitif çıktı. Hepinizden duaları bekliyorum” notunu düşen Karacakaya milyonları endişelendirmişti.

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31 May 2021 - 18:35 Ankara- Yaşam

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