Anasayfa/

Foto Galeri/

31 May 2021 - 18:35

Survivor Batuhan’a Darbeler İnmeye Devam Ediyor! Önce Annesinden Acı Haberi Aldı, Sonra Takımından… Başından Bela Kurtulmak Bilmiyor!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da bulunan Batuhan’a darbeler inmeye devam ediyor. Kısa bir süre önce annesinden gelen haberle birlikte yıkılacağı tahmin edilen Batuhan’a bir darbede takımından geldi! Başından bela kurtulmuyorken, gözleri dolarak bir olayı açıklığa kavuşturmak istedi!