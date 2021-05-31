Çukur Dizisinin Finali İfşa Edildi! Yamaç Milyonları Hayal Kırıklığına Uğratacak! Her Şey Karmakarışık Bir Rüyaymış! Meğer Dizinin Sonunda…
Show TV’nin en sevilen dizilerinden biri olan Çukur’un finali resmen ifşalandı! Yamaç’ın milyonları ters köşeye yatıracağı resmen ortaya çıktı. Her şeyin karmakarışık bir rüya çıkması ise şok etkisi yarattı! 3 yıldır ekranlara gelen ve renkli sahnelere yer veren dizinin finali uzun bir süredir yankılanıyordu. Dizinin sonunda…
Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Perihan Savaş, Burak Dadak, Necip Memilli ve Damla Sönmez gibi isimlerin yer aldığı Çukur dizisinin finaline ise sadece 2 bölüm kaldı. Dikkatleri üzerine her bölümde çeken dizinin finali ise milyonları şok içerisinde bıraktı.
Sosyal medya tarafından sızdırılan bilgiler ışığında dizinin sonu milyonlara büyük bir ters köşe yapacak! Pazartesi günlerinin yıldız dizilerinden biri olan Çukur’un vedası ise derin bir iz olarak sevenlerinde kalacak. Peki, dizi ekranlara nasıl veda edecek?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.