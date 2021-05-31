Çukur Dizisinin Finali İfşa Edildi! Yamaç Milyonları Hayal Kırıklığına Uğratacak! Her Şey Karmakarışık Bir Rüyaymış! Meğer Dizinin Sonunda…

Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Perihan Savaş, Burak Dadak, Necip Memilli ve Damla Sönmez gibi isimlerin yer aldığı Çukur dizisinin finaline ise sadece 2 bölüm kaldı. Dikkatleri üzerine her bölümde çeken dizinin finali ise milyonları şok içerisinde bıraktı.

Sosyal medya tarafından sızdırılan bilgiler ışığında dizinin sonu milyonlara büyük bir ters köşe yapacak! Pazartesi günlerinin yıldız dizilerinden biri olan Çukur’un vedası ise derin bir iz olarak sevenlerinde kalacak. Peki, dizi ekranlara nasıl veda edecek?



Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>

