Hande Erçel’den Acı Haber Geldi! Her Şey Yolunda Gidiyordu Ama Yapım Şirketi Biletini Eline Verdi! Dizinin Sonunu Getirdi…
FOX TV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sen Çal Kapımı dizisinde başrol olarak Hande Erçel, acı haberi duyurdu! Her şey yolunda gidiyor derken bir anda açıklanan bu bilgi ise Sen Çal Kapımı hayranlarını yıktı! Biletlerini kesip ellerine veren yapım ekibi ise dizinin sonunu resmen getirdi. Peki, neler oluyor?
Başrollerinde Hande Erçel ve Kerem Bürsin gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Sen Çal Kapımı dizisinde yaşanılan seyirciyi kendisine bağlıyor. Her bölümünde farklı bir enerji sunan Sen Çal Kapımı dizisinin ekranlarda kalacağı süre ve final tarihi, Hande Erçel tarafından resmen açıklandı. Kısa bir süre önce muhabirlerin sorularına cevap veren Hande Erçel, Sen Çal Kapımı dizisi hakkında da açıklamalarda bulundu.
Sevilen ismin açıklamaları ise kısa sürede sosyal medyada yankı uyandırdı! Kerem Bürsin’le ilgilide konuşan Hande Erçel, “Bu soruları sorup beni daha fazla utandırmayın. Yeni bir ilişkimiz var. Kerem’in dediği gibi uzun bir ilişkimiz yok. Sizlerde hep cevabı bilinen şeyleri soruyorsunuz” yorumunu yapmıştı. Peki, Sen Çal Kapımı dizisi hakkında neler dedi?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.