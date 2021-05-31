İbo Show’da Kıyameti Koparmıştı, Acı Haberi Duyuldu! Milyonlar Hüngür Hüngür Ağlıyor! Son Durumu…

İbo Show’a geçtiğimiz aylarda katılarak, Kamuran Akkor, Gülden Karaböcek, Faruk Tınaz ve Ahmet Selçuk İlkan gibi isimlerle misafir olarak ağırlanan Ayşe Mine, “Yapacak bir şey yok” diyerek duyurdu! İbo Show’da ise Ayşe Mine, Gülden Karaböcek'in kendisini poposuyla ittiğini dile getiren bir açıklama yapmış ve dikkatleri üzerine çekmişti.

Gülden Karaböcek ise konu hakkında; "Ben kimseyi itmedim. Ayrıca henüz ölmedim, bilerek yapılmış hiçbir şey yok. Kendi kendine uzaklaştı, gelmedi. Bu mevzu çok uzadı. Gereksiz bir tartışma" açıklamasını yapmıştı. Ayşe Mine ise bu cevaba karşılık olarak; “O gün beni itti. Ben de üzüldüm, uzaklaştım. Çünkü ben kırılgan bir yapıdayım. Uzaklaşınca herkes beni çağırdı, Ahmet Selçuk İlkan ve İbrahim Tatlıses de gördü. Görüntülerde onun ittiği var. Bu işin peşini bırakmayacağım. Bir kere Ayşe Mine'yim ben” sözlerini dile getirmişti.



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