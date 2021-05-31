İbo Show’da Kıyameti Koparmıştı, Acı Haberi Duyuldu! Milyonlar Hüngür Hüngür Ağlıyor! Son Durumu…
STAR TV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan İbo Show’da yer kapma kıyameti koparan iki isimden birinin kötü haberi resmen duyuldu. Milyonlarca hayran kitlesine sahip olan isim ise hayranlarını hüngür hüngür ağlattı. Sağlık durumundan bahseden isim, dikkatleri üzerine çekti. Peki, neler oluyor?
İbo Show’a geçtiğimiz aylarda katılarak, Kamuran Akkor, Gülden Karaböcek, Faruk Tınaz ve Ahmet Selçuk İlkan gibi isimlerle misafir olarak ağırlanan Ayşe Mine, “Yapacak bir şey yok” diyerek duyurdu! İbo Show’da ise Ayşe Mine, Gülden Karaböcek'in kendisini poposuyla ittiğini dile getiren bir açıklama yapmış ve dikkatleri üzerine çekmişti.
Gülden Karaböcek ise konu hakkında; "Ben kimseyi itmedim. Ayrıca henüz ölmedim, bilerek yapılmış hiçbir şey yok. Kendi kendine uzaklaştı, gelmedi. Bu mevzu çok uzadı. Gereksiz bir tartışma" açıklamasını yapmıştı. Ayşe Mine ise bu cevaba karşılık olarak; “O gün beni itti. Ben de üzüldüm, uzaklaştım. Çünkü ben kırılgan bir yapıdayım. Uzaklaşınca herkes beni çağırdı, Ahmet Selçuk İlkan ve İbrahim Tatlıses de gördü. Görüntülerde onun ittiği var. Bu işin peşini bırakmayacağım. Bir kere Ayşe Mine'yim ben” sözlerini dile getirmişti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.