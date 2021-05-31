Haberler Ankara Haberler Ankara
- 31 May 2021 - 20:25 G: 31 May 2021 - 20:40

İbo Show’da Kıyameti Koparmıştı, Acı Haberi Duyuldu! Milyonlar Hüngür Hüngür Ağlıyor! Son Durumu…

STAR TV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan İbo Show’da yer kapma kıyameti koparan iki isimden birinin kötü haberi resmen duyuldu. Milyonlarca hayran kitlesine sahip olan isim ise hayranlarını hüngür hüngür ağlattı. Sağlık durumundan bahseden isim, dikkatleri üzerine çekti. Peki, neler oluyor?

İbo Show’a geçtiğimiz aylarda katılarak, Kamuran Akkor, Gülden Karaböcek, Faruk Tınaz ve Ahmet Selçuk İlkan gibi isimlerle misafir olarak ağırlanan Ayşe Mine, “Yapacak bir şey yok” diyerek duyurdu! İbo Show’da ise Ayşe Mine, Gülden Karaböcek'in kendisini poposuyla ittiğini dile getiren bir açıklama yapmış ve dikkatleri üzerine çekmişti.

Gülden Karaböcek ise konu hakkında; "Ben kimseyi itmedim. Ayrıca henüz ölmedim, bilerek yapılmış hiçbir şey yok. Kendi kendine uzaklaştı, gelmedi. Bu mevzu çok uzadı. Gereksiz bir tartışma" açıklamasını yapmıştı. Ayşe Mine ise bu cevaba karşılık olarak; “O gün beni itti. Ben de üzüldüm, uzaklaştım. Çünkü ben kırılgan bir yapıdayım. Uzaklaşınca herkes beni çağırdı, Ahmet Selçuk İlkan ve İbrahim Tatlıses de gördü. Görüntülerde onun ittiği var. Bu işin peşini bırakmayacağım. Bir kere Ayşe Mine'yim ben” sözlerini dile getirmişti.

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>

31 May 2021 - 20:25 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Beren Saat Eskiyi Unuttu! İlan-ı Aşkı Sosyal Medyayı Salladı! Resmen Aşkını Dağlara Yazıp Haykırdı! Öyle Şeyler Dedi Ki… mask
Beren Saat Eskiyi Unuttu! İlan-ı Aşkı Sosyal Medyayı Salladı! Resmen Aşkını Dağlara Yazıp Haykırdı! Öyle Şeyler Dedi Ki…
Demet Özdemir, Kırmızı Dekolteli Elbisesiyle Akılları Başlardan Aldı! Mini Elbisesini Eliyle Çekiştirdikçe Çekiştirdi! Görenler Mest Oluyor! mask
Demet Özdemir, Kırmızı Dekolteli Elbisesiyle Akılları Başlardan Aldı! Mini Elbisesini Eliyle Çekiştirdikçe Çekiştirdi! Görenler Mest Oluyor!
Serenay Sarıkaya Yaktı Kavurdu! Mayosuyla Verdiği Dekolteler Ağızları Açık Bıraktı! Fiziğinin Mükemmelliğini Bir Kez Daha Gösterdi! “İlah Mısın, Silah Mısın?” mask
Serenay Sarıkaya Yaktı Kavurdu! Mayosuyla Verdiği Dekolteler Ağızları Açık Bıraktı! Fiziğinin Mükemmelliğini Bir Kez Daha Gösterdi! “İlah Mısın, Silah Mısın?”
Masumlar Apartmanı Dizisinin Safiye’si Ezgi Mola Küplere Bindi! Hakkında Yapılan O Habere Karşısında Çılgına Döndü! “Annemin Size Bir Sorusu Var!” mask
Masumlar Apartmanı Dizisinin Safiye’si Ezgi Mola Küplere Bindi! Hakkında Yapılan O Habere Karşısında Çılgına Döndü! “Annemin Size Bir Sorusu Var!”
Müge Anlı Canlı Yayında “Baygınlık Geçirdi!” Cinayete Ait Tüm Detaylar Ortaya Çıktı! Meğer Ormanlık Alana Götürüp, İki Kişiyle… mask
Müge Anlı Canlı Yayında “Baygınlık Geçirdi!” Cinayete Ait Tüm Detaylar Ortaya Çıktı! Meğer Ormanlık Alana Götürüp, İki Kişiyle…
Beren Saat Mayosuyla Şok Etkisi Yarattı! Bodrum’da 9 Şiddetinde Depreme Neden Oldu! mask
Beren Saat Mayosuyla Şok Etkisi Yarattı! Bodrum’da 9 Şiddetinde Depreme Neden Oldu!
İbrahim Tatlıses’in Oğlundan İbo Show Açıklaması! Neden Katılmadığını İlk Kez Açıkladı! Perde Arkasındaki Sır... mask
İbrahim Tatlıses’in Oğlundan İbo Show Açıklaması! Neden Katılmadığını İlk Kez Açıkladı! Perde Arkasındaki Sır...
Baraj Dizisinin Nehir’i Sevgilisiyle Şoka Uğrattı! Gölgelerin Arasından Paylaştı, Olay Yarattı! Takipçisini Kırmadı, Sosyal Medya Karıştı! mask
Baraj Dizisinin Nehir’i Sevgilisiyle Şoka Uğrattı! Gölgelerin Arasından Paylaştı, Olay Yarattı! Takipçisini Kırmadı, Sosyal Medya Karıştı!
Özcan Deniz Aşkını Açıklayınca Sanal Linçe Uğradı! Sosyal Medya Çalkalandı! “İstanbullu Gelin’deki Faruk Değil Bu!” mask
Özcan Deniz Aşkını Açıklayınca Sanal Linçe Uğradı! Sosyal Medya Çalkalandı! “İstanbullu Gelin’deki Faruk Değil Bu!”
Hande Erçel’den İlan-ı Aşk! Kıpkırmızı Kesildi, Cevap Veremedi! Öyle Sorular Soruldu Ki, Utançtan Renk Değiştirdi! mask
Hande Erçel’den İlan-ı Aşk! Kıpkırmızı Kesildi, Cevap Veremedi! Öyle Sorular Soruldu Ki, Utançtan Renk Değiştirdi!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Acun Ilıcalı’nın Canı Ciğeri Elenecek İsmi Açıkladı! Ne Dora Ne Aleyna Çalışkan… Adaya Öyle Bir İsim Veda Ediyor Ki… mask
Acun Ilıcalı’nın Canı Ciğeri Elenecek İsmi Açıkladı! Ne Dora Ne Aleyna Çalışkan… Adaya Öyle Bir İsim Veda Ediyor Ki…
Ankarada kafeler ve Lokantalar açıldı mı? Ankara'da Mart 2021 Lokanta Kafe kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? mask
Ankarada kafeler ve Lokantalar açıldı mı? Ankara'da Mart 2021 Lokanta Kafe kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
İbo Show’da Kıyameti Koparmıştı, Acı Haberi Duyuldu! Milyonlar Hüngür Hüngür Ağlıyor! Son Durumu… mask
İbo Show’da Kıyameti Koparmıştı, Acı Haberi Duyuldu! Milyonlar Hüngür Hüngür Ağlıyor! Son Durumu…
Sen Çal Kapımı Dizisinin Demirbaşı Ortada Yok! Diziden Ayrıldı Mı? Açıklama Gelince Ortalık Karıştı! Sosyal Medyanın Dilindeler… mask
Sen Çal Kapımı Dizisinin Demirbaşı Ortada Yok! Diziden Ayrıldı Mı? Açıklama Gelince Ortalık Karıştı! Sosyal Medyanın Dilindeler…
Hande Erçel’den Acı Haber Geldi! Her Şey Yolunda Gidiyordu Ama Yapım Şirketi Biletini Eline Verdi! Dizinin Sonunu Getirdi… mask
Hande Erçel’den Acı Haber Geldi! Her Şey Yolunda Gidiyordu Ama Yapım Şirketi Biletini Eline Verdi! Dizinin Sonunu Getirdi…
Çukur Dizisinin Finali İfşa Edildi! Yamaç Milyonları Hayal Kırıklığına Uğratacak! Her Şey Karmakarışık Bir Rüyaymış! Meğer Dizinin Sonunda… mask
Çukur Dizisinin Finali İfşa Edildi! Yamaç Milyonları Hayal Kırıklığına Uğratacak! Her Şey Karmakarışık Bir Rüyaymış! Meğer Dizinin Sonunda…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status