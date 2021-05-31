Acun Ilıcalı’nın Canı Ciğeri Elenecek İsmi Açıkladı! Ne Dora Ne Aleyna Çalışkan… Adaya Öyle Bir İsim Veda Ediyor Ki…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yapımda dikkatleri üzerine çekecek gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Her bölümde seyircisini etkisi altına alan başarılı yarışmada dün akşam ise dokunulmazlık oyunu oynandı. Oyunu kaybeden Kırmızı takım ise eleme adayı olarak Aleyna Çalışkan’ı potaya gönderdi.

Acun Ilıcalı’nın sağ kolu ise oldukça ilginç bir açıklama yaparak; “Yok artık” dedirtti! Hakan Hatipoğlu, Mert Öcal, Damla Can ve Melisa Emirbayer'in sunumuyla gerçekleşen Survivor Panorama’da Hakan Hatipoğlu’nun ısrarlarına karşılık olarak bir açıklama yapan Mert Öcal, elenecek ismi açıkladı! Peki, Survivor yarışmasına Salı günü veda edecek isim kim olacak?



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