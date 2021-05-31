Acun Ilıcalı’nın Canı Ciğeri Elenecek İsmi Açıkladı! Ne Dora Ne Aleyna Çalışkan… Adaya Öyle Bir İsim Veda Ediyor Ki…
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da dengeler değişiyor. Finale sadece 3 hafta kalmışken Acun Ilıcalı’nın canı ciğeri ise skandal bir açıklamaya yer vererek; şok etkisi yarattı. Yaptığı açıklamayla adaya veda edecek olan ismi açıklayan isim arkadaşlarında da tepki aldı! İki eleme adayı olan Dora ve Aleyna Çalışkan değil ama o isim…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yapımda dikkatleri üzerine çekecek gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Her bölümde seyircisini etkisi altına alan başarılı yarışmada dün akşam ise dokunulmazlık oyunu oynandı. Oyunu kaybeden Kırmızı takım ise eleme adayı olarak Aleyna Çalışkan’ı potaya gönderdi.
Acun Ilıcalı’nın sağ kolu ise oldukça ilginç bir açıklama yaparak; “Yok artık” dedirtti! Hakan Hatipoğlu, Mert Öcal, Damla Can ve Melisa Emirbayer'in sunumuyla gerçekleşen Survivor Panorama’da Hakan Hatipoğlu’nun ısrarlarına karşılık olarak bir açıklama yapan Mert Öcal, elenecek ismi açıkladı! Peki, Survivor yarışmasına Salı günü veda edecek isim kim olacak?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.