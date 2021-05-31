Beren Saat Eskiyi Unuttu! İlan-ı Aşkı Sosyal Medyayı Salladı! Resmen Aşkını Dağlara Yazıp Haykırdı! Öyle Şeyler Dedi Ki…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Beren Saat, gündeme bomba gibi düştü. Sevilen ismin eşi için yazdıkları sosyal medyada yankıladı! İlan-ı aşkını duyuran Beren Saat, eşinin doğum gününü de kutladı. Aşkını dağlara yazıp haykıran Beren Saat’in paylaşımı ise kısa sürede binlerce beğeni ve etkileşim aldı.
Bir küs bir barışık olduğu iddia edilen isimlerin bu paylaşımı ise büyük ilgi gördü. Beren Saat ve Kenan Doğulu’nun mutlu olmasını isteyen hayranları Beren Saat’e ve Kenan Doğulu’nun bu hallerini kutlarken; birçok kişi ise “Biz senin neden özelini bilelim ya?” yorumunda bulundu!
Şimdilerde eşiyle tatilde olan Beren Saat, fiziğinin düzgünlüğü ile ön plana çıkmıştı. Birçok kişiden “Behlül sana kurban olsun Bihter’im” yorumlarını alan başarılı oyuncu, Kenan Doğulu için yazdıklarıyla dikkatleri üzerine topladı. Peki, Beren Saat Kenan Doğulu’nun doğum günü için neler yazdı?
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.