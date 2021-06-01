Survivor’da Kırmızıların “Bedduası Tuttu!” Mavi Takım Mosmor Oldu, Hayalleri Suya Düştü! Acun Ilıcalı’ya Tepkiler Geliyor… Şimdi Ne Olacak?
TV8 ekranlarının popüler yarışması olan Survivor’un finaline sadece sayılı günler kaldı. Finale yaklaşılmasından dolayı ödüllerde büyümeye başladı. Sevilen yarışmanın dün akşam ekranlara yeni bölümü geldi. Gelen bölümde ise büyük ödülü kazanan takım maviler oldu fakat talihsizlikler peşlerini bırakmadı! En heyecanlı yerde yaşananlar sosyal medya kullanıcılarına “Kırmızı takımın bedduası tuttu” yorumlarını yaptırdı.
Kırmızı takımı tutan ve kazanmalarını isteyen izleyiciler ise sosyal medya üzerinden çok kırıcı yorumlarda bulunarak; “Mavi takım mosmor oldu. Zaten hak etmemişlerdi, hayallerinin suya düştüğünü izleme keyif verici oldu” yorumlarını yaptılar. Bununla birlikte Mavi takım sevenleri ise Acun Ilıcalı’nın haksızlık yaptığını dile getiren yorumlarda bulundular. Peki, neler oluyor?
Acun Medya tarafından ekranlara getirilen başarılı yarışmanın dün akşam ekranlara gelen bölümünde ise büyük ödül oyunu için iki takımda büyük mücadele verdi. Mücadelenin kazananı ise Mavi takım oldu. Mavi takım keyifli bir oyun zevki yaşamak istediler fakat hayalleri deyim yerindeyse; ‘Suya düştü!’ Büyük hezimete uğrayan Mavi takımın başına neler geldi?
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.