Survivor’da Kırmızıların “Bedduası Tuttu!” Mavi Takım Mosmor Oldu, Hayalleri Suya Düştü! Acun Ilıcalı’ya Tepkiler Geliyor… Şimdi Ne Olacak?

Kırmızı takımı tutan ve kazanmalarını isteyen izleyiciler ise sosyal medya üzerinden çok kırıcı yorumlarda bulunarak; “Mavi takım mosmor oldu. Zaten hak etmemişlerdi, hayallerinin suya düştüğünü izleme keyif verici oldu” yorumlarını yaptılar. Bununla birlikte Mavi takım sevenleri ise Acun Ilıcalı’nın haksızlık yaptığını dile getiren yorumlarda bulundular. Peki, neler oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara getirilen başarılı yarışmanın dün akşam ekranlara gelen bölümünde ise büyük ödül oyunu için iki takımda büyük mücadele verdi. Mücadelenin kazananı ise Mavi takım oldu. Mavi takım keyifli bir oyun zevki yaşamak istediler fakat hayalleri deyim yerindeyse; ‘Suya düştü!’ Büyük hezimete uğrayan Mavi takımın başına neler geldi?



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