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01 Haz 2021 - 15:58

Aşk Mantık İntikam İsimli Dizi Fox Tv'de Başlıyor! Kadroda Yer Alan İsimleri Görünce Çok Şaşıracaksınız…

Yaz sezonunun gelmesiyle birlikte sezon içerisinde oynanan diziler yavaş yavaş ekranları terk ediyor. Yapım ekipleri ve yayın kuruluşları ise yazı ısıtacak kıpır kıpır dizilerle ekranlara gelmek için hazırlıklarına tam gaz devam ediyor. Bu dizilerden biri olan Aşk Mantık İntikam dizisi, FOX TV’deki yayın hayatı için geri sayıma başlıyor. Dizinin kadrodaki oyuncuları ise şimdiden konuşulmaya başlıyor. Aşk Mantık İntikam dizisinde kimler oynuyor? İşte, detaylar…