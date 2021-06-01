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- 01 Haz 2021 - 15:58 G: 01 Haz 2021 - 16:17

Aşk Mantık İntikam İsimli Dizi Fox Tv'de Başlıyor! Kadroda Yer Alan İsimleri Görünce Çok Şaşıracaksınız…

Yaz sezonunun gelmesiyle birlikte sezon içerisinde oynanan diziler yavaş yavaş ekranları terk ediyor. Yapım ekipleri ve yayın kuruluşları ise yazı ısıtacak kıpır kıpır dizilerle ekranlara gelmek için hazırlıklarına tam gaz devam ediyor. Bu dizilerden biri olan Aşk Mantık İntikam dizisi, FOX TV’deki yayın hayatı için geri sayıma başlıyor. Dizinin kadrodaki oyuncuları ise şimdiden konuşulmaya başlıyor. Aşk Mantık İntikam dizisinde kimler oynuyor? İşte, detaylar…

Yaz sezonuna bomba gibi düşecek olan Aşk Mantık İntikam dizisi, yayına girmeden önce çok konuşulmaya başladı. FOX TV ekranlarından yayınlanacak olan Aşk Mantık İntikam dizisinin yapımcılığını No:9 Productions, yönetmenliğini ise Murat Öztürk üstlendi. Senaryosu Özlem İnci Hekimoğlu ile Nil Güleç Ünsal tarafından kaleme alınan Aşk Mantık İntikam dizisi, seyircisine yaptığı kadro sürpriziyle televizyon severleri heyecanlandırmayı başardı. Gündeme yayın hayatından önce oturan Aşk Mantık İntikam dizisi, Haziran ayı içerisinde yayın hayatına başlıyor.

01 Haz 2021 - 15:58 - Dizi Haberleri

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